Lula sanciona lei que cria Dia da Música Gospel e é elogiado por evangélicos

BRASÍLIA - Em cerimônia no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira (15), o presidente Lula (PT) sancionou um projeto de lei que cria o Dia da Música Gospel, celebrado no dia 9 de junho.
Na ocasião, o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), que faz parte da bancada evangélica e, anteriormente, foi aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), discursou e teceu elogios à gestão de Lula, que tem tentado se aproximar do eleitorado evangélico.
Otoni disse que discorda politicamente de Lula, e que a maioria dos evangélicos não apoiou o petista em 2022, mas que os evangélicos escolhem pautas com base em valores e crenças e que a igreja "não é de direita ou esquerda". O parlamentar, ainda, elogiou as políticas sociais do governo Lula.
O projeto de lei do Dia da Música Gospel foi criado pelo deputado federal Raimundo dos Santos (PSD-PA), que é sanfoneiro e cantor gospel. A data foi aprovada pelo Congresso em agosto deste ano e teve apoio de diversos políticos de oposição ao governo federal, como a parlamentar Damares Alves (PL-DF).
No mês passado, Lula também sancionou o Dia Nacional da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico, a ser comemorado também em data próxima, no segundo domingo do mês de junho.