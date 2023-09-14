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Proteção

Lula sanciona auxílio-aluguel para vítima de violência doméstica

O objetivo é que as mulheres em situação de vulnerabilidade não precisem voltar para as mesmas residências em que vivem os abusadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2023 às 19:10

Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 19:10

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quarta-feira (13) um projeto de lei que garante auxílio-aluguel para mulheres que foram vítimas de violência doméstica. O objetivo é que essas mulheres, em situação de vulnerabilidade, não precisem voltar para as mesmas residências em que vivem os abusadores. O texto prevê pagamento do benefício por até seis meses.
A proposta foi sancionada nesta quinta-feira (14), em uma cerimônia fechada no gabinete da Presidência da República.
Homem que pratica violência doméstica pode ser demitido
Violência doméstica: vítimas poderão receber auxílio por até seis meses Crédito: Pixabay
"É mais um instrumento dentro da Lei Maria da Penha que vem garantir mais direitos para as mulheres", afirmou Maria Helena Guarezi, secretária-executiva do Ministério das Mulheres. "Elas não podem ficar no mesmo espaço onde estão os homens violentando. E muitas vezes as mulheres não têm para onde ir. Às vezes elas vão para a casa de um parente, mas não podem ficar, não tem espaço."
Ela está atuando como ministra em exercício, uma vez que a titular, Cida Gonçalves, está em viagem a Nova York para eventos relacionados com a Assembleia Geral da ONU.
O projeto de lei concluiu a sua tramitação no Congresso Nacional em agosto, sendo então encaminhado para a sanção.
O texto prevê que o auxílio-aluguel será concedido por um juiz e deverá ser financiado por Estados, municípios e o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e do Fundo de Assistência Social.
O valor do benefício vai depender das condições de vulnerabilidade em que cada vítima se encontra e do município em que vive. Maria Helena Guarezi afirma que um grupo de trabalho será criado para estabelecer normais mais específicas para o cumprimento da nova legislação.

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