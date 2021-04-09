Lula não tem espaço no centro e deve ficar fora do 2° turno, diz Cesar Maia

Com sua volta por conta da, aspas, injustiça cometida contra ele, Lula flutua no patamar de 29%. Mas no processo de pré-campanha vem o desgaste. Há toda condição de, surgindo uma terceira força e ela ascender, tanto Lula quanto Bolsonaro caírem. As portas estão abertas para uma terceira força. Mas tem que escolher o nome e começar a pré-campanha. Não dá para dizer que um nome que tem 8% é a terceira força. Não é.