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Eleições 2022

Lula lidera na Europa em 14 de 18 países com mais de metade das urnas apuradas

Lula aparece à frente em 14 dos 18 países da Europa que têm locais de votação. Na Grécia, Bolsonaro venceu (55,63%), e três países ainda não tiveram a contabilidade anunciada

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 16:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 16:04
Segundo apuração dos boletins de 63% das urnas de 18 países da Europa, o ex-presidente Lula exibe uma vantagem de 67,64% dos votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro recebe 32,36%.
SÃO PAULO, SP, 24.10.2022 - LULA-AGENDA: O ex-presidente Lula (PT) durante entrevista coletiva em SÃ£o Paulo, nesta segunda-feira. (Foto: Danilo Verpa/Folhapress)
Lula lidera na Europa em 14 de 18 países com mais de metade das urnas apuradas Crédito: Danilo Verpa / Folhapress
Lula aparece à frente em 14 dos 18 países da Europa que têm locais de votação. Na Grécia, Bolsonaro venceu (55,63%), e três países ainda não tiveram a contabilidade anunciada.
A apuração é divulgada por um grupo de fiscais voluntários da coligação PT-PCdoB-PV, que está organizando uma contagem paralela em colégios eleitorais da Europa, com base nos boletins de urna -que pela regra devem ficar expostos em cada seção eleitoral.
Na França, 100% dos boletos já foram impressos e verificados. Paris, o único local de votação no país, é o nono maior colégio eleitoral no exterior. O petista teve 82,94% (7.885) dos votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou com 17,06% (1.622).
Na Itália, onde se vota em Milão e Roma, com 100% dos boletins impressos, Lula ficou em primeiro, com 55,29% dos votos válidos (5.810); Bolsonaro, 44,71% (4.698).
Também já finalizaram a apuração a Áustria (71,7% de Lula; 28,3% de Bolsonaro), a Dinamarca (84,1% a 15,9%), a Espanha (64,62% a 35,38%) a Holanda (78,41% a 21,59%), a Hungria (85,28% a 14,72%), a Polônia (75,71% a 24,29%), a República Tcheca (79,67% a 20,33%), a Suécia (76,71% a 23,29%) e a Suíça (52,36% a 47,64%).
Alemanha, com 88% das urnas apuradas, dá 76,79% para Lula e 23,21% para Bolsonaro. Reino Unido, com 63% dos boletins verificados, tem 57,89% para Lula e 42,11% para o presidente.
Faltam a divulgação dos resultados de Bélgica, Irlanda e Portugal.

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