Lula faz enquete no Twitter sobre volta do horário de verão

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma enquete em sua conta no Twitter sobre a possibilidade de volta do horário de verão no seu novo governo. O tema vem sendo discutido nas redes sociais nos últimos dias.

O modelo consiste em adiantar os relógios uma hora durante os meses do verão, com o alegado objetivo de economizar energia nas regiões que mais recebem luminosidade solar nesse período do ano.

O horário de verão no Brasil foi criado em 1931 e existiu até o verão de 2018/2019. Em abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou um decreto encerrando o ciclo do horário de verão no Brasil.

Governo que consulta a população. O que vocês acham da volta do horário de verão? — Lula (@LulaOficial) November 7, 2022

Na semana passada, o ator Bruno Gagliasso usou as redes sociais para pedir a Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, que comanda a transição de governo, a volta do horário de verão. O político respondeu ao ator que está anotado o pedido, mas internautas anônimos e famosos criticaram.

"Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do horário de verão no plano de transição. Horário de verão é o Brasil feliz de novo!", tuitou o ator marcando o político, que respondeu: "Anotado".

O jornalista Rodrigo Bocardi, que acorda cedo para apresentar o Bom Dia São Paulo (Globo), não gostou nem um pouco da sugestão do ator. "Ah para! Nada disso. Nós madrugadores também queremos acordar com a luz do dia!", escreveu Bocardi.