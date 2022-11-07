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Lula faz enquete no Twitter sobre volta do horário de verão

Em abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou um decreto encerrando o ciclo do horário de verão no Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2022 às 19:46

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 19:46

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma enquete em sua conta no Twitter sobre a possibilidade de volta do horário de verão no seu novo governo. O tema vem sendo discutido nas redes sociais nos últimos dias.
O modelo consiste em adiantar os relógios uma hora durante os meses do verão, com o alegado objetivo de economizar energia nas regiões que mais recebem luminosidade solar nesse período do ano.
O horário de verão no Brasil foi criado em 1931 e existiu até o verão de 2018/2019.  Em abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou um decreto encerrando o ciclo do horário de verão no Brasil.
Na semana passada, o ator Bruno Gagliasso usou as redes sociais para pedir a Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, que comanda a transição de governo, a volta do horário de verão. O político respondeu ao ator que está anotado o pedido, mas internautas anônimos e famosos criticaram.
"Aproveito o momento para pedir ao nosso vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que inclua a volta do horário de verão no plano de transição. Horário de verão é o Brasil feliz de novo!", tuitou o ator marcando o político, que respondeu: "Anotado".
O jornalista Rodrigo Bocardi, que acorda cedo para apresentar o Bom Dia São Paulo (Globo), não gostou nem um pouco da sugestão do ator. "Ah para! Nada disso. Nós madrugadores também queremos acordar com a luz do dia!", escreveu Bocardi.
* Com informações da Agência Folhapress

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