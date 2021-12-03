Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula falará em congresso da Força Sindical, que tem defendido Alckmin como vice do petista
No Sindicato dos Metalúrgicos

Lula falará em congresso da Força Sindical, que tem defendido Alckmin como vice do petista

No evento, Miguel Torres será oficializado como presidente da Força, cargo que ocupará pelos próximos quatro anos. Ele substitui Paulinho da Força, presidente do Solidariedade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2021 às 10:21

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 10:21

10/03/2021 - O Ex-presidente poderá se tornar elegível para as próximas eleições após decisão de juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular suas condenações pela Lava Jato.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) Crédito: ETTORE CHIEREGUINI/AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
O ex-presidente Lula (PT) será convidado de honra no evento de encerramento do congresso anual da Força Sindical, a ser realizado na quarta-feira (8). Ele falará na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Paulo.
No evento, Miguel Torres será oficializado como presidente da Força, cargo que ocupará pelos próximos quatro anos. Ele substitui Paulinho da Força, presidente do Solidariedade.
A Força é uma das centrais sindicais que fizeram reunião com Geraldo Alckmin (de saída do PSDB) na segunda-feira (29) e que têm incentivado a formação de uma chapa presidencial encabeçada pelo petista com o tucano como vice.
No encontro, definido por Alckmin como histórico, o ex-governador disse que se preparava para ser candidato a governador de São Paulo novamente, mas que surgiu a "hipótese federal, que caminha".
Ele também disse que o Brasil precisa de acordos e coligações, e citou o acerto a partir do qual Olaf Scholz, do SPD, foi escolhido como sucessor da primeira-ministra Angela Merkel, CDU.
O social-democrata SPD, os liberais do FDP e os ambientalistas do Verde se uniram em torno de Scholz, esquerdista, que assumirá o posto que nos últimos 16 anos foi ocupado por uma conservadora, em transição que se desenha pacífica.
A leitura do contexto político da Alemanha soou aos líderes sindicais como referência positiva à possibilidade de ser vice do petista.

Veja Também

Lula diz que PT 'errou muita coisa' e que Mano Brown acertou ao criticar partido

Deltan diz que PowerPoint sobre Lula foi 'erro de cálculo'

Moro vai passar Bolsonaro nas pesquisas até fevereiro, avaliam presidentes de partidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Lula Geraldo Alckmin São Paulo (SP) PSDB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados