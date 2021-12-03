Deltan diz que PowerPoint sobre Lula foi 'erro de cálculo'

O ex-procurador Deltan Dallagnol disse na segunda-feira (29), durante entrevista ao podcast Flow, que o PowerPoint feito sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) em 2016 foi um erro de cálculo dos procuradores da operação Lava Jato

"Aí a gente faz a entrevista coletiva do Lula. A gente já tinha feito 'n' entrevistas anteriores, usando lá apresentações, PowerPoints. A gente já tinha feito várias anteriores, só que não tinha tido aquela repercussão", afirmou.

"Erro de cálculo nosso... Foi um erro de conta nosso sobre o modo que pode ter gerado uma interpretação equivocada por parte da sociedade, mas a nossa intenção era de fazer exatamente o que a gente tinha feito em casos anteriores", completou.

No auge da operação, nessa época, o então chefe da força-tarefa ficou marcado pela apresentação na qual listava fatores que indicavam que o petista havia chefiado o esquema de corrupção na Petrobras

"A gente sempre tentou ser didático. A gente não acha que a pessoa tem que ter feito direito para entender de corrupção... a gente quer ser simples e levar informação simples para que a pessoa entenda qual é o problema e qual é a solução", disse ao podcast.