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Operação Lava Jato

Deltan diz que PowerPoint sobre Lula foi 'erro de cálculo'

No auge da operação, nessa época, o então chefe da força-tarefa ficou marcado pela apresentação na qual listava fatores que indicavam que o petista havia chefiado o esquema de corrupção na Petrobras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2021 às 09:42

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 09:42

O ex-procurador Deltan Dallagnol disse na segunda-feira (29), durante entrevista ao podcast Flow, que o PowerPoint feito sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2016 foi um erro de cálculo dos procuradores da operação Lava Jato.
"Aí a gente faz a entrevista coletiva do Lula. A gente já tinha feito 'n' entrevistas anteriores, usando lá apresentações, PowerPoints. A gente já tinha feito várias anteriores, só que não tinha tido aquela repercussão", afirmou.
"Erro de cálculo nosso... Foi um erro de conta nosso sobre o modo que pode ter gerado uma interpretação equivocada por parte da sociedade, mas a nossa intenção era de fazer exatamente o que a gente tinha feito em casos anteriores", completou.
No auge da operação, nessa época, o então chefe da força-tarefa ficou marcado pela apresentação na qual listava fatores que indicavam que o petista havia chefiado o esquema de corrupção na Petrobras.
"A gente sempre tentou ser didático. A gente não acha que a pessoa tem que ter feito direito para entender de corrupção... a gente quer ser simples e levar informação simples para que a pessoa entenda qual é o problema e qual é a solução", disse ao podcast.
Em novembro passado, Deltan anunciou sua saída do Ministério Público, dizendo que tem várias ideias para seu futuro e defendendo o "voto consciente".

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