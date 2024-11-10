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Após queda

Lula é liberado para viagens aéreas após novos exames em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por exames no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, após ter sofrido acidente doméstico no final de outubro

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 14:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2024 às 14:01
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi liberado para viagens aéreas após passar por novos exames neste domingo (10) no hospital Sírio-Libanês, em Brasília.
De acordo com o boletim médico, o chefe do Executivo "permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea."
O presidente Lula, acompanhado do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e de diversas autoridades, participa de reunião com governadores de estado sobre segurança pública. No palácio do Planalto
Presidente Lula em evento no Palácio do Planalto Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente seguirá sob acompanhamento da equipe médica, liderada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.
Lula teve um acidente doméstico no dia 19 de outubro. Ele cortava as unhas do pé quando se desequilibrou e caiu de um banco. O presidente bateu a cabeça e precisou levar seis pontos, além de ter sofrido uma pequena hemorragia.
Em entrevista na última quarta (6), o mandatário comentou a queda, dizendo que tinha sofrido uma "batida muito forte" da cabeça e que ele achou que "tinha rachado o cérebro".
O petista também afirmou que seguirá fazendo exames periódicos de ressonância magnética e que está tomando muitos remédios para a prevenção.

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