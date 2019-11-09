Lula diz que sai da prisão 'com muita vontade de voltar a lutar'

Lula, acompanhado da namorada, a socióloga Rosangela "Janja" da Silva, ainda disse: "Eu não quero ficar falando mal de presidente, eu não quero ficar falando mal de ministro. Eu quero falar bem do povo brasileiro e falar das coisas que são possíveis de serem construídas nesse País". "Eu tenho uma convicção de que o povo brasileiro - e o povo pobre sobretudo - é a única fonte que pode ajudar a gente a recuperar esse País, na hora em que a gente incluí-lo no orçamento e nas discussões econômicas do País."