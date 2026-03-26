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Lula diz que brasileiro gasta muito com cachorro e que China 'não deve ter esse problema'

Petista diz que ninguém mais quer dar sobra de comida para cachorro, que vai até ao dentista; presidente vê endividamento da população como barreira para aumentar popularidade

Publicado em 26 de março de 2026 às 20:17

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) disse nesta quinta-feira (26) que brasileiros estão gastando muito com cachorros e que na China "não deve ter esse problema".

A declaração ocorreu durante visita do presidente a uma fábrica de automóveis em Anápolis (GO) onde a produção é uma parceria entre empresas do Brasil e da China – havia chineses no evento.

Cães ainda são consumidos como alimentos em algumas regiões da China, apesar de a prática ser cada vez mais rejeitada no país. Houve risos na plateia quando Lula disse que, no país asiático, não deveria haver problemas com gastos excessivos com cachorros.

Lula durante visita a uma fábrica de automóveis em Anápolis (GO) Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente falava sobre o endividamento da população, fenômeno que ele julga ser uma das barreiras para sua popularidade crescer em ano eleitoral.

Ele mencionou diversas despesas, como compras de roupas pela internet, e disse que a soma de pequenos gastos compromete os salários. O presidente também classificou esse aumento de despesas como um costume dos tempos atuais.

"Na China, não deve ter esse problema, mas aqui no Brasil nós gostamos muito de cachorro", disse o petista.

"Agora quem tem um cachorrinho tem que levar no dentista para cuidar da boca dele. Ninguém aceita que a gente dê mais resto de comida. Era fácil pegar resto da comida e colocar para o cachorro lá fora. Agora não, agora os cachorrinhos querem dormir com a gente", declarou o presidente da República.

O presidente e a primeira-dama Janja têm uma vira-lata chamada Resistência, e a cadela Esperança, resgatada das enchentes no Rio Grande do Sul.

"Tudo isso vai aumentando o sequestro dos nossos salários", afirmou Lula. O presidente disse que solicitou ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, a elaboração de propostas para reduzir o endividamento da população.

A Folha de S. Paulo mostrou na terça-feira (24) que o presidente avalia que o endividamento das famílias está afetando sua popularidade em ano eleitoral e que Lula quer mudanças nos juros do cartão de crédito. Ele disputará a reeleição em outubro e aparece nas pesquisas de intenção de voto tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No discurso desta quinta, o presidente não deu detalhes sobre qual providência está sendo estudada. Apesar disso, ele mencionou a possibilidade de uma campanha de comunicação para instruir trabalhadores sobre como gerir os próprios salários.

Lula afirmou que a economia do país vai bem, mas que há uma desconfiança na sociedade por causa das dívidas. Comparou a situação com jogos em que o time pelo qual se torce ganha jogando mal. "O time ganhou, mas alguma coisa está errada. Não deu o espetáculo que eu queria", ilustrou o presidente.

O chefe do governo também relacionou o endividamento das pessoas ao uso de celulares, uma vez que esses aparelhos facilitam a disseminação de propagandas e aceleram diversos processos de compra. Lula não tem celular, e frequentemente critica o uso constante desses telefones pela população.

Além disso, o petista mencionou meios de pagamento que substituem o dinheiro físico, como Pix e cartões de crédito.

"Quando tem uma nota de R$ 100, a gente não quer nem trocar, quer ficar com ela na carteira. Mas agora a gente não precisa mais de dinheiro. É tudo no tal do Pix. É tudo no cartão de crédito. A gente não vê. E quando a gente não vê o dinheiro, a gente gasta", disse Lula.

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