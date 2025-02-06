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Política

Lula diz que Bolsonaro 'pode tirar o cavalo da chuva' se acha que vai voltar ao poder

Presidente afirmou em entrevista a rádios da Bahia que, se depender dele, o negacionismo não vai voltar ao poder

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 11:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 fev 2025 às 11:16
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que vai derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em todas as eleições que o ex-chefe do Executivo for candidato. Sem citar Bolsonaro nominalmente, Lula disse que se o ex-presidente acha que vai voltar à Presidência, "pode tirar o cavalo da chuva".
"Se depender de mim, o negacionismo não voltará ao poder. Se depender de mim, a democracia vai derrotar o negacionismo. E se o cidadão que foi presidente, com as bravatas que ele fala, com as mentiras que ele conta, com as provocações que ele faz, quiser se candidatar, ele sabe que eu o derrotei quando eu era oposição e ele estava com a máquina na mão", disse Lula em entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, da Bahia, nesta quinta-feira (6).
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Ricardo Stuckert / PR
"Se esse cidadão acha que vai voltar ao poder, pode tirar o cavalo da chuva. Quantas vezes ele for candidato, quantas vezes eu vou derrotá-lo", complementou, na entrevista.
"Esperem o julgamento, se defendam, vai ter condenação ou não, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, se a Justiça entender que ele Bolsonaro pode concorrer, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez", disse hoje.
Na quarta-feira (5), em entrevista a rádios de Minas Gerais, Lula disse que, se a Justiça entender que Bolsonaro pode ser candidato em 2026, que assim seja, mas disse que, se ele, Lula, for candidato, Bolsonaro "vai perder outra vez".

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