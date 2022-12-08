Lula deve anunciar nomes de ministros nesta sexta-feira, diz Gleisi

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chega ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde é feita a transição de governo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar "alguns nomes" que irão compor o seu ministério nesta sexta-feira (9). A parlamentar irá se reunir com Lula ainda nesta quinta (8).

"O presidente deve começar amanhã a divulgar [nomes]. Ele estava querendo deixar para depois da diplomação, mas tem muita especulação, muita coisa. Aquilo que ele já tem certeza, que está certo, ele quer divulgar amanhã", afirmou.

Já são ventilados nomes cotados pelo presidente para ocupar ministérios como o de Flávio Dino na Justiça, o de Fernando Haddad na Fazenda e o de José Múcio Monteiro na Defesa.