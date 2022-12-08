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Novo governo

Lula deve anunciar nomes de ministros nesta sexta-feira, diz Gleisi

Já são ventilados nomes cotados pelo presidente para ocupar ministérios como o de Flávio Dino na Justiça, o de Fernando Haddad na Fazenda e o de José Múcio Monteiro na Defesa

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 14:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2022 às 14:39
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chega ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde será feita a transição de governo.
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, chega ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde é feita a transição de governo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar "alguns nomes" que irão compor o seu ministério nesta sexta-feira (9). A parlamentar irá se reunir com Lula ainda nesta quinta (8).
"O presidente deve começar amanhã a divulgar [nomes]. Ele estava querendo deixar para depois da diplomação, mas tem muita especulação, muita coisa. Aquilo que ele já tem certeza, que está certo, ele quer divulgar amanhã", afirmou.
Já são ventilados nomes cotados pelo presidente para ocupar ministérios como o de Flávio Dino na Justiça, o de Fernando Haddad na Fazenda e o de José Múcio Monteiro na Defesa.
A assessoria de imprensa de Lula afirmou que o presidente eleito irá conversar com a imprensa na manhã de sexta (9) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília, sede do governo de transição.

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