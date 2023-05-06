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Lula descarta mudar articulação política após derrota no Congresso e defende Padilha

Primeira derrota expressiva do presidente no Legislativo ocorreu com a derrubada na Câmara de mudanças feitas pelo governo federal no Marco do Saneamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2023 às 15:17

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 15:17

Lula e Janja em viagem a Londres, para participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III
Lula e Janja em viagem a Londres, para participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III Crédito: @LulaOficial/ Twitter
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu em defesa do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após derrota expressiva do governo no Congresso e disse que "em hipótese alguma" cogita mudar a articulação política.
"O Padilha é o que o país tem de melhor na articulação política", afirmou em Londres, onde acompanhou a festa para a coroação de Charles 3º.
A primeira derrota expressiva de Lula no Legislativo ocorreu com a derrubada na Câmara de mudanças feitas pelo governo federal no Marco do Saneamento, na noite desta quarta-feira (3), por 295 votos a 136.
Teve apoio quase total de MDB, União Brasil e PSD, partidos que receberam juntos um total de nove ministérios de Lula, mostrou uma legião de infiéis e sinalizou uma série de recados ao governo federal.
O próprio Lula havia cobrado Padilha publicamente na quinta-feira (4). "Espero que ele [Padilha] tenha a capacidade de organizar, de articular, que ele teve no conselho, dentro do Congresso Nacional. Aí vai facilitar muito a vida", afirmou em discurso em Brasília, no lançamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, que será chefiado pelo ministro.
Lula também afirmou em Londres estar retomando "políticas públicas que deram certo" e que, após definições, "vai ficar proibido ministro de ter ideia", uma crítica a propostas de integrantes do governo divulgadas nos últimos meses sem combinação prévia no Planalto.
"Ministro tem que trabalhar para executar o que já decidimos. Senão todo mundo tem uma ideia todo dia e essa ideia não é colocada em prática. O governo tem que ser menos teórico e mais prático, porque é isso que o povo deseja", afirmou Lula.

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