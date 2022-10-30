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Eleições 2022

Lula critica Zambelli e diz que comportamento é degradante

Para o candidato, o comportamento da deputada federal é "uma demonstração de força da ignorância, da falta de respeito à civilidade e à democracia"

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 13:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 13:48
O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva
O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Lula.com.br

  • Victoria Azevedo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (30) após votar que o comportamento da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) é "o Brasil que nós não queremos" e é "uma demonstração de força da ignorância, da falta de respeito à civilidade e à democracia".
"Nós estamos lutando para ter um país civilizado, onde as pessoas se respeitam, onde uma deputada não precisa andar armada, puxar arma e sair correndo atrás de um cidadão. Não é civilizado isso", afirmou o ex-presidente à imprensa após votar em escola em São Bernardo do Campo.
No sábado (29), a deputada sacou uma arma e apontou para pessoas, em São Paulo. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, a deputada atravessa a rua com arma em punho e manda um homem se deitar no chão. O petista disse também que foi "degradante aquele comportamento dela" e uma "cena grotesca".
"Para quem pensa como ela, talvez tenha sido um ato heroico, mas para quem gosta de democracia, de respeito, de paz e tranquilidade foi um gesto muito agressivo e desnecessário", disse Lula.
"Foi uma cena grotesca, num dia em que as pessoas são proibidas de andar armadas. É um dia que a Justiça proibiu qualquer um andar armado, muito menos uma deputada. E sair puxando arma e correndo na rua, como se a gente tivesse no velho oeste."
Ao final da conversa com a imprensa, Lula voltou a tratar do tema ao lado da ex-ministra Marina Silva (Rede). Lula citou o episódio em que Marina foi xingada por bolsonaristas em Minas Gerais e comparou o comportamento de sua aliada com o de Zambelli.
"Uma das pessoas levantou falando palavrão para ela, xingando ela [em Minas]. Ao invés de ela ou alguém dela puxar uma arma e sair correndo atrás como fez a deputada, o que ela fez? Foi às 2h da manhã na Justiça, prestar depoimento, prestou o depoimento e voltou para dormir. É assim, de forma civilizada, que deve se comportar alguém", disse o ex-presidente.

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