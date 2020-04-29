Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula critica falta de respeito de Bolsonaro às vítimas do coronavírus
Ex-presidente

Lula critica falta de respeito de Bolsonaro às vítimas do coronavírus

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva defende a saída de Jair Bolsonaro do cargo de presidente da República
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 12:25

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 12:25

O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro
O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Rovena Rosa e Antonio Cruz/Agência Brasil
O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta quarta-feira (29), que o presidente Jair Bolsonaro não tem mais condições de governar o Brasil e voltou a defender a sua saída do cargo. "Essa falta de respeito e solidariedade do Bolsonaro às vítimas do coronavírus e aos seus familiares mostra o quanto precisamos discutir a mudança desse governo. É grave. Ele não cuida da pandemia, não cuida da economia e não cuida do povo", disse Lula, em entrevista ao Show do Antônio Carlos, na Super Rádio Tupi do Rio.
Na entrevista, o petista disse que para cuidar da vida do ser humano não há preço. "Tem de rodar dinheiro e aumentar a base monetária do País enquanto durar essa pandemia". Na defesa do país imprimir moeda para que as pessoas tenham dinheiro para ficar em casa nessa pandemia, Lula disse que não há risco de inflação porque não existe demanda.

Veja Também

Moro terá 'duelos' no STF contra Bolsonaro e Lula

"Não é apenas questão econômica/financeira, o povo brasileiro não é apenas número, é gente, a vida do ser humano não tem preço. Eu sei que vocês querem trabalhar, sei que muitos precisam de dinheiro, mas tentem ficar em casa. É a melhor forma de se proteger. Se precisar sair mesmo, use máscara, se proteja e cobre do seu patrão segurança no local de trabalho", disse o ex-presidente na entrevista.
Além das críticas a Bolsonaro, Lula criticou também alguns dos colaboradores do atual governo e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. A respeito do ex-juiz condutor da Lava Jato, responsável pela sua prisão, Lula disse que ele sabe de sua inocência e pretende provar que o ex-ministro "é mau caráter, mau juiz e jogou politicamente (com sua prisão)".
Na avaliação do ex-presidente, o Brasil era protagonista internacional, "e Bolsonaro jogou tudo fora". Para o petista, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, "é um maluco". E o ministro da Economia, Paulo Guedes, não utiliza a palavra investimento, "ele só fala em ajuste fiscal e venda de empresa", criticou.

Veja Também

Mortes devem ser direcionadas a governadores e prefeitos, diz Bolsonaro

Planalto busca base anti-impeachment

Mesmo com novos leitos, UTIs brasileiras têm alta taxa de ocupação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados