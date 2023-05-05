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Lula chega a Londres para coroação de Charles e encontra primeiro-ministro

Ainda nesta sexta, Lula participará de uma recepção no Palácio de Buckingham. O evento é oferecido pelo rei e reunirá dezenas de chefes de Estado convidados para coroação
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 mai 2023 às 18:08

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 18:08

Encontro de Lula com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak
Encontro de Lula com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak Crédito: Ricardo Stuckert/PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em Londres para participar da coroação do Rei Charles III do Reino Unido, que será realizada neste sábado (6) na Abadia de Westminster. Lula desembarcou na capital inglesa nesta sexta (5) e à tarde se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. 
Segundo o Itamaraty, o encontro bilateral teve o objetivo para reforçar a relação entre os países que mantêm uma série de parcerias e mecanismos multilaterais em diversos setores, como transição energética, saúde, defesa e preservação ambiental. 
Ainda nesta sexta, Lula participará de uma recepção no Palácio de Buckingham. O evento é oferecido pelo rei e reunirá dezenas de chefes de Estado convidados para coroação. 

Coroação

Aos 74 anos, Charles tornou-se rei no dia 8 de setembro do ano passado, após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II, que ficou no poder durante 70 anos, o maior reinado do trono britânico. Nenhum outro herdeiro do trono britânico esperou tanto tempo para ser coroado. 
Em março, Lula e Charles conversaram por telefone e trataram, principalmente, sobre questões ambientais, que tem sido uma pauta histórica de atuação do monarca. Como príncipe, Charles visitou o Brasil em quatro ocasiões, em 1978, 1991, 2002 e 2009. Em todas, ele foi à região amazônica.   
O rei Charles III será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster, em uma cerimônia religiosa que é realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, após sua criação pelo rei Henrique VIII, em 1534. Antes de ler o juramento, o novo rei será ungido com óleos aromáticos, em uma cerimônia que envolve músicas e leituras.  
O evento contará com a presença de centenas de líderes estrangeiros, principalmente dos países da Commonwealth, associação de 56 nações das quais quase todas faziam parte do Império Britânico. Desse total, 14 ainda mantêm o monarca do Reino Unido como chefe de Estado, como Canadá e Austrália. 
Para o evento, a segurança foi reforçada e 30 mil policiais estarão nas ruas de Londres nos próximos dias. 

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