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Chuvas no RS

Lula anuncia com Pacheco e Lira decreto para facilitar envio de recursos ao RS

O presidente disse que foi o primeiro de muitos atos em favor do estado, mas não deu detalhes da medida

Publicado em 06 de Maio de 2024 às 17:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2024 às 17:41
O presidente Lula (PT) enviou nesta segunda-feira (6) ao Congresso um projeto de decreto legislativo para facilitar a liberação de verbas ao Rio Grande do Sul, que vive uma tragédia climática e já contabiliza ao menos 83 mortes, 111 desaparecidos e 291 feridos.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia no Palácio do Planalto
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Adriano Machado - 30.ago.23/Reuter
O mandatário afirmou que a ideia é a medida dê "celeridade para que as coisas atendam a necessidade do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade".
"Esse é o primeiro de um grande número de atos que vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul", afirmou. O governo federal, porém, não deu detalhes das medidas que serão adotadas.
O petista fez o anúncio em reunião ao lado dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em reunião no Palácio do Planalto.

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