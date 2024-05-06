Lula anuncia com Pacheco e Lira decreto para facilitar envio de recursos ao RS

O presidente Lula (PT) enviou nesta segunda-feira (6) ao Congresso um projeto de decreto legislativo para facilitar a liberação de verbas ao Rio Grande do Sul, que vive uma tragédia climática e já contabiliza ao menos 83 mortes, 111 desaparecidos e 291 feridos.
O mandatário afirmou que a ideia é a medida dê "celeridade para que as coisas atendam a necessidade do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade".
"Esse é o primeiro de um grande número de atos que vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul", afirmou. O governo federal, porém, não deu detalhes das medidas que serão adotadas.
O petista fez o anúncio em reunião ao lado dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em reunião no Palácio do Planalto.