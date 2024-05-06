Lula anuncia com Pacheco e Lira decreto para facilitar envio de recursos ao RS

O presidente Lula (PT) enviou nesta segunda-feira (6) ao Congresso um projeto de decreto legislativo para facilitar a liberação de verbas ao Rio Grande do Sul, que vive uma tragédia climática e já contabiliza ao menos 83 mortes, 111 desaparecidos e 291 feridos.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Adriano Machado - 30.ago.23/Reuter

O mandatário afirmou que a ideia é a medida dê "celeridade para que as coisas atendam a necessidade do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade".

"Esse é o primeiro de um grande número de atos que vamos fazer em benefício dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul", afirmou. O governo federal, porém, não deu detalhes das medidas que serão adotadas.