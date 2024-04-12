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Nas redes sociais

Lula adere à rede Bluesky, rival do X, após ataques de Musk a Moraes e STF

Perfil foi criado na manhã desta sexta-feira (12) e compartilhou informações sobre a visita do presidente a um frigorífico em Campo Grande (MS)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 abr 2024 às 18:34

Publicado em 12 de Abril de 2024 às 18:34

BRASÍLIA - Nesta sexta-feira (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se tornou usuário da rede Bluesky, concorrente do X (antigo Twitter). A adesão à "rede céu azul" se deu em meio ao contexto de ataques de Elon Musk, dono da plataforma X, ao governo e à Justiça brasileira, principalmente às decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
A entrada de chefes de Estado na plataforma de Jack Dorsey, cofundador do X, passou a ser autorizada nesta sexta (12). Logo após a criação da conta, Lula fez a primeira publicação no perfil sobre a visita dele a uma planta frigorífica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que recebeu licença para exportar produtos para a China.
"Vou participar da habilitação de 38 frigoríficos para exportação de carnes para a China. Em seguida, em SP, para a inauguração da sede da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos e anúncio de investimentos. A economia no rumo certo", escreveu o presidente.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva adere à rede social Bluesky
Lula se tornou usuário da rede Bluesky, concorrente do X Crédito: Ricardo Stuckert/PR e Divulgação
Em publicações seguintes, o petista celebrou o "crescimento da economia" e disse que "esse é o Brasil, que estava isolado, voltando pro mundo". Ainda, aproveitou para criticar a "parte da humanidade que está virando algoritmo" e afirmar que é preciso "olhar no olho da pessoa, pegar na mão".
O chefe do Executivo não abandonou, no entanto, o perfil no X de Musk, onde publicou as mesmas informações. O bilionário tece críticas desde o último sábado (6) a Alexandre de Moraes e já chegou a dizer que o ministro tem "Lula na coleira".
Primeira publicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede social Bluesky
Primeira publicação do presidente Lula na rede social Bluesky Crédito: Reprodução
A rede alternativa, fundada em 2019, começou a ganhar mais usuários brasileiros com a ameaça de retirada do X do país após Musk dizer que poderia descumprir decisões judiciais e reativar contas suspensas. As ordens de bloqueio de perfis de influenciadores e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são de Moraes e se justificam pela disseminação de fake news e envolvimento com atos antidemocráticos.
A Bluesky é parecida com a plataforma de Musk, tem a mesma formatação e é possível fazer publicações em texto, com no máximo 256 caracteres, e em imagens, assim como excluir seus posts e curtir, comentar e repostar as publicações de outros usuários. Entretanto, apresenta algumas limitações, como a impossibilidade de publicar vídeos e áudios.

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