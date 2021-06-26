AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Luis Miranda diz que está ocorrendo a "pior corrupção de todos os tempos"
CPI da Covid

Luis Miranda diz que está ocorrendo a "pior corrupção de todos os tempos"

O deputado destacou que houve outros casos de corrupção dentro do ministério da Saúde e que a Polícia Federal "vai puxar" e verificar que há "algo errado de fato"

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 15:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2021 às 15:33
Deputado Luís Miranda em depoimento à CPI da Covid
Deputado Luís Miranda em depoimento à CPI da Covid Crédito: Pedro França/Agência Senado
O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou neste sábado (26) que, para manter uma bandeira política de governo sem corrupção, não se combate o problema atualmente no País.
"Está ocorrendo a pior corrupção de todos os tempos, simplesmente estão fingindo que não existe. Em vez de termos corrupção isolada, há um alastramento, os corruptos estão nadando de braçada", disse o parlamentar em Live do site "O Antagonista", junto com seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda.
O deputado destacou que houve outros casos de corrupção dentro do ministério da Saúde e que a Polícia Federal "vai puxar" e verificar que há "algo errado de fato".
"Foi o presidente Bolsonaro que citou o nome do Ricardo Barros, não eu", disse, citando a revelação feita ontem em seu depoimento à CPI da Covid de que o presidente Jair Bolsonaro teria citado o nome do deputado e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), ao ouvir as supostas irregularidades na compra da Covaxin. Miranda disse que, de quarta-feira para cá, ele não conversou com o presidente Bolsonaro.

Veja Também

Deputado Luis Miranda chega à CPI usando colete à prova de balas

"Bolsonaro ainda vai pedir perdão para mim", diz deputado Luis Miranda

Luis Miranda diz que Bolsonaro disse a ele que isso era "coisa de um fulano"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Senado Federal CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta tombada em Cariacica
Carreta não aguenta subir ladeira e fica atravessada em rua de Cariacica
Imagem de destaque
Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de julho de 2026
Imagem de destaque
Como Cuba tenta recuperar sua soberania com reformas inspiradas na China e no Vietnã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados