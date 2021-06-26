Luis Miranda diz que está ocorrendo a "pior corrupção de todos os tempos"

"Foi o presidente Bolsonaro que citou o nome do Ricardo Barros, não eu", disse, citando a revelação feita ontem em seu depoimento à CPI da Covid de que o presidente Jair Bolsonaro teria citado o nome do deputado e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), ao ouvir as supostas irregularidades na compra da Covaxin. Miranda disse que, de quarta-feira para cá, ele não conversou com o presidente Bolsonaro.