Luciano Hang oferece recompensa por denúncia sobre incêndio em estátua

Estátua da loja Havan pega fogo no interior de São Paulo Crédito: Reprodução

Em vídeo que simula um filme de faroeste, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, anunciou nesta sexta-feira (10) que vai oferecer R$ 100 mil como recompensa para quem denunciar o responsável pelo incêndio na réplica da Estátua da Liberdade instalada na fachada de sua loja em São Carlos (SP).

"Você tem provas? Sabe quem foi? Entre em contato", diz a mensagem divulgada pelo empresário em suas redes sociais.

Vestido de xerife, ele diz no vídeo: "É isso mesmo, como se fazia no velho oeste". Ao final, ele pega o celular e diz: "Saque sua arma e liguei já".