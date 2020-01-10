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R$ 100 mil

Luciano Hang oferece recompensa por denúncia sobre incêndio em estátua

'Você tem provas? Sabe quem foi? Entre em contato', diz a mensagem divulgada pelo empresário em suas redes sociais

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 16:25
Estátua da loja Havan pega fogo no interior de São Paulo Crédito: Reprodução
Em vídeo que simula um filme de faroeste, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, anunciou nesta sexta-feira (10) que vai oferecer R$ 100 mil como recompensa para quem denunciar o responsável pelo incêndio na réplica da Estátua da Liberdade instalada na fachada de sua loja em São Carlos (SP).
"Você tem provas? Sabe quem foi? Entre em contato", diz a mensagem divulgada pelo empresário em suas redes sociais.
Vestido de xerife, ele diz no vídeo: "É isso mesmo, como se fazia no velho oeste". Ao final, ele pega o celular e diz: "Saque sua arma e liguei já".
A réplica foi destruída no dia 31 de dezembro. Segundo Hang, o incêndio foi um ato de terrorismo.

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