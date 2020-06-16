Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Livro acusado de pornografia infantil tem venda suspensa pela Amazon
"Anjos proibidos"

Livro acusado de pornografia infantil tem venda suspensa pela Amazon

Na obra, que reúne a produção fotográfica de Fábio Cabral, crianças e adolescentes são retratados nus. Após a repercussão, a Amazon retirou o livro do site e se manifestou publicamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 16:11

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 16:11

Livro
Livro "Anjos Proibidos" já foi retirado do ar Crédito: Reprodução
Gigante do varejo, a Amazon foi questionada por causa de um livro à venda. O público fez barulho nas redes sociais com a descoberta de que "Anjos Proibidos", polêmica obra de 1991, estopim para que o autor da obra fosse indiciado por incentivo à pornografia infantil, estava disponível para compra.
Na obra, que reúne a produção fotográfica de Fábio Cabral, crianças e adolescentes são retratados nus. Após a repercussão, a Amazon retirou o livro do site e se manifestou publicamente.
"A Amazon agradece pelo alerta. Suspendemos o produto assim que fomos informados e estamos investigando", diz o comunicado da empresa.
"Anjos Proibidos" é uma coletânea de 25 retratos em preto e branco que tornou famoso o seu autor, o fotógrafo Fábio Cabral. As fotos são de crianças e adolescentes, com idade entre dez e 17 anos, seminus.
A edição de 500 exemplares chegou a ser apreendida na época do lançamento, e um processo criminal foi aberto.

Veja Também

Saiba como participar de manifestações políticas na internet dentro da lei

O autor se defendeu e disse que não teve a intenção de escandalizar. O objetivo, segundo ele, era somente artístico. Em entrevista à Folha de S.Paulo, em 1995, ele disse que "a sensualidade da mulher começa a se revelar na adolescência e demonstrei esse fato pelas imagens".
Cabral nasceu em São Paulo e se radicou em Florianópolis depois do escândalo com "Anjos Proibidos". Ele se mudou para Nova York há alguns anos. O autor foi declarado inocente depois de dois anos e seu trabalho foi considerado de cunho artístico, mas o escândalo de repercussão nacional e internacional ainda é lembrado após quase 30 anos.
O fotógrafo tem outros livros publicados, como "Santa Catarina Coração Feminino" e "Filhos do Vento". Ele, que também é diretor de fotografia em cinema, se consagrou como fotógrafo de moda e também fez ensaios para a revista Playboy.
Com uma carreira voltada ao audiovisual, Cabral também realizou filmes -longas e curtas metragens, documentários e outros destinados à publicidade.

Veja Também

Mulheres agredidas poderão pedir medida protetiva pela internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados