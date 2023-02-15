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Renegociação

Livraria Cultura recorre na Justiça e pede suspensão da falência

Empresa argumenta que está em dia com plano de recuperação judicial e que tenta acordo individual com o Banco do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 fev 2023 às 14:52

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 14:52

SÃO PAULO - A Livraria Cultura protocolou um recurso, na noite de terça-feira (14), pedindo a suspensão da falência da empresa, que foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
A falência da Cultura foi decretada pelo juiz Ralpho Waldo De Barros Monteiro Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, na semana passada.
Livraria Cultura situada no Conjunto Nacional, em São Paulo
Livraria Cultura situada no Conjunto Nacional, em São Paulo Crédito: Divulgação
Na sentença, o magistrado afirma que, apesar de reconhecer a importância da Livraria Cultura, o grupo não conseguiu superar sua crise econômica. Segundo o juiz, o plano de recuperação judicial vinha sendo descumprido e a prestação de informações no processo vinha sendo feita de modo incompleto.
No recurso, a Cultura admite que chegou a atrasar alguns pagamentos previstos no plano de recuperação antes, por causa da pandemia e da situação econômica do país, mas argumenta que hoje está em dia com os compromissos.
A exceção seria a dívida com o Banco do Brasil, que, segundo a empresa, está sendo negociada diretamente com a instituição financeira. A defesa da livraria sustenta também que o banco não pediu que a falência da Cultura fosse decretada.
Segundo a defesa da companhia, a Cultura pagou mais de R$ 12 milhões a quase 3.000 credores nos últimos quatro anos.
A empresa também diz ainda que é economicamente viável e que ir em frente com a recuperação judicial é mais benéfico para os credores do que a falência da companhia.

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