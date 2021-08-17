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Reforma Tributária

Lira diz que tentará votar reforma do IR mesmo sem acordo para aprovar o texto

O presidente da Câmara, Arthur Lira, pôs o texto em votação na semana passada, mas cancelou após uma movimentação de líderes em desacordo com a proposta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:41

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:41

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer manter o projeto da reforma do Imposto de Renda na pauta desta terça-feira (17), mesmo sem um acordo entre os líderes da Casa para aprovar a medida. "Tem a matéria da discussão da reforma tributária, que pode votar hoje ou não, a depender da vontade dos senhores líderes", disse, ao chegar à Casa.
Lira pôs o texto em votação na semana passada, mas cancelou após uma movimentação de líderes em desacordo com a proposta. "Um tema deste nunca vai dar acordo, longe de se dar acordo num País que quer quebrar paradigma de pagar dividendos", afirmou.
Ele abriu a sessão da Câmara na sequência, com a votação da Medida Provisória (MP) 1.042, sobre novas regras para cargos em comissão no Poder Executivo.
Os deputados devem votar ainda nesta terça-feira o segundo turno da reforma política, que define a volta das coligações. Há um receio de que essa reforma seja rejeitada pelo Senado.
O presidente da Câmara disse que há um compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de pautar o tema, mas que ele não pode e nem deve interferir em como os senadores vão votar. "Não é nossa função fazer aumentar ou diminuir a resistência", disse.
Sobre o pedido de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, Lira afirmou que é tempo de autocontenção.

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