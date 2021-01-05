Lewandowski intima juiz que negou acesso a mensagens da Lava Jato a Lula

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o juiz que responde pelo plantão judiciário da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal seja intimado da decisão do magistrado de conceder acesso à defesa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) a mensagens apreendidas no âmbito da da Operação Spoofing, da Polícia Federal.
Na segunda-feira (28), o ministro deferiu pedido formulado pela defesa do ex-presidente Lula. No entanto, a defesa recorreu à Corte após não conseguir acesso aos documentos, que foram despachados para o Ministério Público Federal.
Com o descumprimento da decisão, o ministro determinou, na quinta (31), que a Justiça oferecesse acesso à defesa do petista.
Nesta segunda (4), Lewandowski determinou que o juiz Waldemar Cláudio de Carvalho seja intimado "das decisões proferidas por este relator mediante oficial de justiça".
Em caso de novo descumprimento, o ministro poderá adotar medidas para apuração de infração disciplinar.
A Operação Spoofing investigou a invasão de celulares de autoridades no ano passado.