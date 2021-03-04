Lewandowski autoriza STJ a usar mensagens da Lava Jato contra procuradores

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski autorizou, nesta quinta-feira (4), o compartilhamento de mensagens de procuradores da Operação Lava Jato com o STJ (Superior Tribunal de Justiça).
O presidente da Corte, Humberto Martins, abriu inquérito para averiguar suposta tentativa de integrantes da força tarefa de investigar e intimidar ilegalmente magistrados do STJ que não estavam alinhados com os métodos da Lava Jato.
Em diálogos que já vieram a público, o procurador Deltan Dallagnol escreve: "A RF [Receita Federal] pode, com base na lista, fazer uma análise patrimonial, que tal? Basta estar em EPROC [processo judicial eletrônico] público. Combinamos com a RF". Em seguida, ele emenda: "Furacão 2". Seria uma referência à Operação Furacão, que em 2007 atingiu o ministro do STJ Paulo Medina.
O procurador Diogo Castor de Mattos, que também integrava a força-tarefa na ocasião, responde: "Felix Fischer [também magistrado da corte, e tido como alinhado aos lava-jatistas] eu duvido. Eh um cara serio (sic)".
Os diálogos foram arrecadados em outra operação policial, a Spoofing, que investiga a invasão de telefones de autoridades por hackers.
Os procuradores da Lava Jato não reconhecem a autenticidade das conversas. Afirmam que elas foram obtidas por meios criminosos e que podem ser editadas e tiradas de contexto.
Lewandowski permitiu que a defesa do ex-presidente Lula tivesse acesso a todo o conteúdo, para ser usado na ampla defesa do petista. Os advogados reclamavam que estavam sendo impedidos de consultar o material, que teria provas que beneficiam o petista.
A decisão de Lewandowski foi confirmada pela 2ª Turma do STF.
Desde então, a defesa de Lula tem analisado as mensagens e enviado seu conteúdo ao Supremo.
Em um dos relatórios protocolados estavam as mensagens de procuradores que citavam ministros do STJ.
Ao autorizar o compartilhamento dos diálogos com o STJ, Lewandowski afirmou que "a Constituição Federal garante a todos o direito de "receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado".
A investigação do STJ gerou reação no Ministério Público Federal (MPF).
O procurador-geral da República, Augusto Aras, diz que ela é extremamente "grave" e "preocupante". Ele defende que o STJ não tem atribuição legal para investigar integrantes do MPF.
Nesta semana, Lewandowski já havia permitido ao TCU (Tribunal de Contas da União) que tivesse acesso às mensagens da Lava Jato. O tribunal investiga suposto conflito de interesses na contratação de Sergio Moro pela Alvarez & Marsal, administradora judicial das empresas do Grupo Odebrecht.