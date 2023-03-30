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Despedida

Lewandowski anuncia aposentadoria no STF um mês antes do prazo

Ministro vai se aposentar em 11 de abril, um mês antes do prazo-limite, quando completará 75 anos de idade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 mar 2023 às 20:14

Publicado em 30 de Março de 2023 às 20:14

BRASÍLIA - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski anunciou nesta quinta-feira (30) que vai se aposentar em 11 de abril, um mês antes do que o prazo-limite para que ele deixe a corte, quando completará 75 anos.
O ministro participou nesta quinta (30) da sua última sessão no STF. Seu substituto será o primeiro ministro indicado pelo presidente Lula em seu terceiro mandato. Até outubro, a presidente do Supremo, Rosa Weber, também terá que se aposentar.
Entrevista com ministro Ricardo Lewandowski sobre sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ricardo Lewandowski anuncia sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF
O favorito do presidente é o advogado Cristiano Zanin, que atuou como seu advogado nos casos da Operação Lava Jato.
No entanto Lewandowski tem preferência pela indicação do ex-secretário-geral do STF Manoel Carlos de Almeida Neto.
A opinião de Lewandowski será importante na escolha de Lula ao STF, mas o presidente já disse que "todo mundo compreenderia" caso ele indicasse o seu advogado pessoal ao Supremo.

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Aposentadoria Justiça Ricardo Lewandowski STF
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