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  • Ladrões roubam carro e itens da equipe de Lula durante vistoria a escola em São Bernardo (SP)
Motorista foi rendida

Ladrões roubam carro e itens da equipe de Lula durante vistoria a escola em São Bernardo (SP)

Homens bateram na janela do veículo com suas armas e exigiram que motorista saísse do carro; três agentes de segurança da Presidência estavam no interior da escola realizando vistoria antes da eleição, uma vez que o presidente Lula (PT) vota no local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2024 às 19:37

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 19:37

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois criminosos armados renderam uma motorista e roubaram itens pessoais de funcionários da Presidência da República na tarde desta sexta-feira (4) na rua Maria Azevedo Florence, em São Bernardo do Campo, no ABC.
A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência. A motorista relatou à Polícia Civil que estava sozinha no carro quando os criminosos chegaram. Segundo ela, três agentes de segurança da Presidência estavam no interior da Escola Estadual Doutor João Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, realizando uma vistoria antes da eleição, uma vez que o presidente Lula (PT) vota no local.
Ainda de acordo com a motorista, os homens bateram na janela do veículo com suas armas, que aparentavam ser dois revólveres, e exigiram que ela saísse do carro.
Os criminosos levaram o Volkswagen T-Cross, que pertence à Presidência, de acordo com a polícia. Também roubaram o celular da motorista - segundo ela, eles a ameaçaram e a obrigaram a fornecer a senha para desbloquear o aparelho.
No interior do automóvel estavam pertences da equipe de Lula, que também foram levados.
Conforme o boletim de ocorrência, um funcionário da Marinha teve a mochila roubada. Dentro dela estavam sua CNH, a funcional da Marinha, dois cartões de crédito e um crachá da Presidência da República.
De uma outra vítima foi levado sua identificação do GSI, bateria de rádio e um aparelho celular com número de Brasília.
Um terno, roupas e computadores, maletas e um coldre também foram roubados. Em uma mochila levada pelos criminosos havia pins de identificação para eventos da Presidência.

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