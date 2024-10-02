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Tensão no Oriente Médio

Lula diz ser inexplicável que ONU não faça Israel 'conversar em vez de só saber matar'

Presidente criticou Israel ao falar da repatriação de brasileiros que estão no Líbano, alvo de bombardeios de Tel Aviv desde a semana passada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2024 às 16:02

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 16:02

SÃO PAULO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar Israel na terça-feira (1º), quando foi questionado sobre a repatriação de brasileiros que estão no Líbano, alvo de bombardeios de Tel Aviv desde a semana passada.
"Eu acho que [a repatriação] é importante, nós vamos fazer isso em todo lugar que for preciso", disse o presidente ao ser abordado por jornalistas durante sua viagem ao México para a posse da nova presidente, Claudia Sheinbaum.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tem criticado Israel desde o início da guerra na Faixa de Gaza Crédito: RICARDO STUCKERT/PR
"Agora, o que eu lamento profundamente é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente, é inexplicável que o Conselho [de Segurança] da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar em vez de só saber matar", afirmou.
O petista tem criticado Tel Aviv desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há quase um ano, o que lhe rendeu o título de "persona non grata" no Estado judeu. A última fala ocorreu no mesmo dia em que Israel foi atacado pelo Irã – uma represália aos bombardeios no Líbano.

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