Kátia Abreu devolve de maneira simbólica a pasta que "roubou" de Alcolumbre

A senadora Kátia Abreu (PP-TO) relembrou um momento folclórico da última eleição, ao devolver simbolicamente a pasta que "roubou" do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP).
Na eleição passada, em fevereiro de 2019, Kátia apoiava o adversário do senador amapaense, Renan Calheiros (MDB-AL). Como sinal de protesto pelos rumos da eleição, em que muitos candidatos começaram a abrir os votos, a senadora pegou a pasta das mãos de Alcolumbre, com documentos referentes àquela sessão -Alcolumbre estava à frente do processo, por ter sido membro da Mesa Diretora na legislatura anterior.
A senadora já havia devolvido a pasta e chegou a enviar flores para a Alcolumbre. No entanto, agora aliada, aproveitou para fazer um gesto de apoio ao presidente do Senado.
"Eu quero lhe devolver simbolicamente aquilo que lhe tirei no passado", disse a senadora.
A manifestação aconteceu após um discurso duro de Jorge Kajuru (Cidadania-GO), candidato a presidente da Casa, que acusou Alcolumbre de comprar votos para seu candidato, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). A fala, no entanto, foi considerada contra o regimento do Senado, que não permite apartes de senadores. Após esse episódio, todas as inscrições para fala de outros senadores foram canceladas.