Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Kassio Nunes finaliza análise e Moro pode ser julgado nesta terça-feira no STF
Lava Jato

Kassio Nunes finaliza análise e Moro pode ser julgado nesta terça-feira no STF

O voto de Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para integrar a Corte, será decisivo para os destinos do ex-juiz e do ex-presidente Lula

Publicado em 23 de Março de 2021 às 10:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 10:45
Ex-ministro da Justiça Sergio Moro
Ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro é acusado de parcialidade em julgamentos no âmbito da Lava Jato envolvendo o ex-presidente Lula Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O ministro Kassio Nunes Marques devolveu o pedido de vista no julgamento que discute a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro nos processos do ex-presidente Lula (PT) e o caso deve ser analisado nesta terça-feira (23).
O julgamento teve início em dezembro de 2018 com os votos dos ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia contra a declaração de suspeição de Moro. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para estudar o caso e interrompeu a análise do tema.
Depois de Fachin anular todas as condenações de Lula no início deste mês, Gilmar retomou o julgamento da matéria com voto contra Moro. O ministro Ricardo Lewandowski o acompanhou. O voto de Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para integrar a Corte, será decisivo.

Veja Também

Fachin: "'Lava Jato' vira 'Mãos Limpas' se Moro for declarado parcial"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Sergio Moro STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica
CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados