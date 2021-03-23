Kassio Nunes finaliza análise e Moro pode ser julgado nesta terça-feira no STF

Ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro é acusado de parcialidade em julgamentos no âmbito da Lava Jato envolvendo o ex-presidente Lula

O julgamento teve início em dezembro de 2018 com os votos dos ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia contra a declaração de suspeição de Moro. Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para estudar o caso e interrompeu a análise do tema.