Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça: País registra 1.062 ocorrências de crimes eleitorais
Eleições 2020

Justiça: País registra 1.062 ocorrências de crimes eleitorais

A informação é do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo parte de boletim divulgado pela Operação Eleições 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 18:32

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 18:32

Eleitora na cabine de votação
Eleitora na cabine de votação Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE
O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o País registra até agora 1.062 ocorrências de crimes eleitorais neste domingo do primeiro turno das eleições municipais. Deste total, 471 se referem a boca de urna e 224, à compra de votos. Os dados constam de boletim divulgado às 15h pela Operação Eleições 2020, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), vinculado à pasta.
Dentro dos crimes eleitorais, também foram registradas ocorrências por desobediência às ordens da Justiça Eleitoral (178); concentração de eleitores (44); fake news (27); transporte de eleitores (59); desordem que prejudique os trabalhos eleitorais (34); falsidade ideológica (3); impedimento ou embaraço ao exercício de voto (18), dano à urna de votação (1) e abandono de serviço eleitoral (3).

Veja Também

Manhã de eleições tem candidatos presos no ES, operação da PF e sujeira nas ruas

Eleição na pandemia: eleitor teve que se adaptar para ir votar com máscara

Votação com poucas aglomerações e sem ocorrências policiais em Cachoeiro

O boletim anota ainda 33 crimes contra candidatos, dos quais 22 por ameaça, quatro por homicídios tentados, um homicídio contra candidato e seis casos de lesão corporal.
No total geral, já foram registradas no País 1.550 ocorrências. As classificadas como "crimes comuns relacionados às eleições" somam 259. Já as ocorrências por "indicações de desinformação sobre o processo eleitoral" totalizam 48. Ainda foram contabilizados 148registros de incidentes de segurança pública nas proximidades de locais de votação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados