Justiça: País registra 1.062 ocorrências de crimes eleitorais

Eleitora na cabine de votação Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o País registra até agora 1.062 ocorrências de crimes eleitorais neste domingo do primeiro turno das eleições municipais. Deste total, 471 se referem a boca de urna e 224, à compra de votos. Os dados constam de boletim divulgado às 15h pela Operação Eleições 2020, coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), vinculado à pasta.

Dentro dos crimes eleitorais, também foram registradas ocorrências por desobediência às ordens da Justiça Eleitoral (178); concentração de eleitores (44); fake news (27); transporte de eleitores (59); desordem que prejudique os trabalhos eleitorais (34); falsidade ideológica (3); impedimento ou embaraço ao exercício de voto (18), dano à urna de votação (1) e abandono de serviço eleitoral (3).

O boletim anota ainda 33 crimes contra candidatos, dos quais 22 por ameaça, quatro por homicídios tentados, um homicídio contra candidato e seis casos de lesão corporal.