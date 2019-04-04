Justiça ouve adolescente suspeito de participar de massacre em Suzano

Adolescentes usaram revólver e arma medieval durante ataque em Suzano Crédito: Reprodução | TV Globo

Um adolescente de 17 anos acusado de participar do planejamento do ataque contra a Escola Estadual Raul Brasil, no município de Suzano, em São Paulo, passará novamente por uma audiência nesta quinta-feira (04). O caso segue em segredo de Justiça.

O jovem é acusado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de ser um dos mentores do ataque. Ele foi apreendido no último dia 19, está em uma unidade da Fundação Casa e pode permanecer internado por até 45 dias. Após esse prazo, a Justiça deverá se pronunciar a respeito de uma sentença definitiva, que pode durar no máximo três anos.

O advogado Marcelo Feller, defensor do adolescente, nega que o jovem tenha qualquer ligação com o crime. Ele diz que o rapaz realmente fantasiou atacar a escola com um dos autores do massacre, também de 17 anos, em 2015, quando ambos tinham entre 13 e 14 anos. Porém, ainda segundo o advogado, os dois brigaram em outubro daquele mesmo ano, voltando a se falar somente em 2018. De acordo com o defensor, o adolescente apreendido não acreditava que o amigo pudesse realmente fazer o atentado.

O ATAQUE

O atentado contra a escola, na manhã do dia 13 de março deste ano, foi provocado por dois ex-alunos - um de 17 anos e um de 25 - encapuzados e armados. Dez pessoas morreram: duas funcionárias da escola, cinco alunos, um comerciante que era tio de um dos atiradores e os dois atiradores. O atentado deixou ainda 11 feridos.