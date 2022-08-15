Justiça nega habeas corpus a bolsonarista que matou tesoureiro do PT

FOZ DO IGUAÇU - A Justiça do Paraná negou no último sábado (13) um pedido de habeas corpus (HC) para reverter a prisão preventiva do policial penal federal Jorge Guaranho, réu pela morte do guarda municipal e tesoureiro do PT Marcelo Arruda, ocorrida em Foz do Iguaçu (PR), no dia 9 de julho deste ano. Os advogados de defesa de Guaranho alegaram que a prisão é ilegal.

Jorge Guaranho matou tesoureiro do PT durante festa de aniversário Crédito: Reprodução redes sociais

Guaranho é apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e sócio da Associação Recreativa Esportiva Saúde Física (Aresf), onde ocorreu a festa. Ele soube da decoração, após integrantes da diretoria e com acesso às câmeras de segurança mostrarem as imagens para o policial penal em um churrasco, próximo do aniversário.

Ao negar o HC, desembargador Xisto Pereira refutou no despacho todas as argumentações oferecidas pela defesa, inclusive a de que Jorge Guaranho não apresenta riscos à ordem pública. O relator chegou a citar "as eleições que se avizinham", entre os pontos citados para a manutenção do réu no complexo penal.

"O crime em tese praticado causou enorme e concreta repercussão social, até mesmo internacional, fazendo-se necessário o acautelamento da ordem pública […] A intolerância, motivada por exagerada paixão, não pode ser aceita e deve ser coibida pelo Poder Judiciário, tendo em vista as eleições que se avizinham e o conturbado panorama do atual processo eleitoral, sob pena de consequente sensação de impunidade, que poderá gerar novos conflitos entre pessoas com diferentes preferências político-partidárias", descreve o documento.

Em nota enviada à imprensa, a defesa de Guaranho disse que o réu "está com a vida em risco", e que levará a decisão até outras instâncias e órgãos pertinentes.

O desembargador Xisto Pereira também argumentou que a "assistência de que necessita pode ser prestada por profissionais que atuam no sistema prisional", e lembrou que Guaranho recebeu alta hospitalar na quarta-feira (10) , exatamente um mês após a morte de Marcelo Arruda.

Um novo pedido por prisão domiciliar também foi negado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR), Jorge Guaranho foi avaliado por uma equipe médica ao chegar no CMP e essa equipe está à disposição para eventuais atendimentos. O policial penal federal se encontra em uma maca hospitalar e em cela especial para policiais, juntamente com outro detento da área de segurança, afirmou a Sesp.

O secretário de Segurança Pública, Wagner Mesquita, disse através de ofício encaminhado à Justiça que o CMP está preparado para custodiar Guaranho, e que o Departamento de Polícia Penal possui cama em cela para o leito do preso em questão, "contando em sua estrutura com equipe médica e de enfermagem".

Ainda de acordo com a Sesp, Jorge Guaranho passa bem e que os medicamentos para a dor estão sendo prescritos ao preso. A nota ainda diz que o réu passará por tratamento de reabilitação com fisioterapia diariamente, de segunda a sexta-feira, realizada no próprio CMP. Caso seja necessário, a nota diz ainda que Guaranho poderá ser assistido por equipes multidisciplinares no local ou escoltado para outros centros de saúde.

RELEMBRE O CASO

Jorge Guaranho é réu por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e por colocar em risco a vida de outras pessoas presentes na festa. Após acertar dois tiros e matar Marcelo Arruda, que mesmo ferido conseguiu revidar cerca de seis tiros no policial penal, Guaranho caiu ao chão e foi atingido por vários chutes na cabeça e em outras partes do corpo, realizados por convidados da festa que retornavam ao salão após o tiroteio. Essas pessoas estão sendo indiciadas em um inquérito à parte. Elas já foram identificadas e ouvidas.