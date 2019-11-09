Justiça manda soltar ex-ministro José Dirceu

A Justiça mandou soltar o ex-ministro petista José Dirceu, preso desde maio deste ano. Ele cumpria pena de oito anos e dez meses de prisão. Assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já liberto, Dirceu foi beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal que barrou a prisão de condenados em segunda instância. Agora, Dirceu aguardará o fim dos recursos em liberdade.
O processo envolve o pagamento de propina por contratos superfaturados da Petrobras com a empresa Apolo Tubulars, entre os anos de 2009 e 2012. De acordo com o TRF-4, os valores chegaram a R$ 7 milhões, repassados a Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, e a Dirceu.