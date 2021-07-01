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Senador e ex-jogador

Justiça do Rio penhora mansão, lancha e carros de Romário

A ação tramita em segredo na 4ª Vara Cível, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O leilão reúne imóvel e automóveis avaliados em R$ 8,5 milhões

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 18:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2021 às 18:46
Romário entrou para política em 2011 como deputado e é senador desde 2015
O senador Romário Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A Justiça do Rio de Janeiro determinou o leilão de imóvel e automóveis, avaliados em R$ 8,5 milhões, do senador Romário (PL-RJ) para saldar uma dívida que se arrasta desde 2001.
A ação tramita em segredo na 4ª Vara Cível, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A informação foi publicada inicialmente pelo O Globo nesta quinta-feira (1º) e confirmada pela reportagem.
Entre os bens bloqueados, há uma mansão de 1.575 metros quadrados, com piscina e campo de futebol, na Barra da Tijuca, avaliada em R$ 6,5 milhões.
Também vão a leilão uma lancha, ancorada na Marina da Glória e avaliada em R$ 812 mil, e dois carros luxuosos, um Audi RS6 Avanti 4.0 TFSI (modelo 2015), de R$ 397 mil, e um Porsche Macan Turbo (modelo 2015), de R$ 337,9 mil.
A primeira rodada de lance vai até quarta-feira (7), e a proposta de compra é online (www.schulmannleiloes.com.br). Caso não surja nenhum interessado, a segunda etapa será realizada no dia 14 de julho com valores reduzidos pela metade, conforme determinou o juiz Mario Cunha Olinto Filho.

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"Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 14 de julho de 2021 no mesmo local e hora, pela oferta acima de 50%", afirma Olinto Filho.
Romário é réu em processo por dívidas do antigo Café do Gol, no Rio, no qual foi sócio no final dos anos 1990 e que faliu em 2001. Desde então, o senador respondeu por dívidas acumuladas no período de funcionamento, como cobranças de imposto de renda, contribuição de Cofins e Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), órgão que recolhe direitos autorais de músicas tocadas na boate.
Além desses problemas, Romário já havia sido condenado a indenizar Zagallo e Zico, após mandar desenhar caricaturas do ex-técnico da seleção brasileira e do ex-jogador na porta do banheiro do Café do Gol.
Nas imagens, Zagallo aparece sentado no vaso sanitário, e Zico foi desenhado segura um rolo de papel higiênico.
A reportagem procurou o parlamentar via sua assessoria de imprensa, que respondeu que ele não pretende se manifestar.

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