Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Justiça do Rio nega pedido de afastamento de Dr. Jairinho da Câmara
Vereador está preso

Justiça do Rio nega pedido de afastamento de Dr. Jairinho da Câmara

O vereador foi preso preventivamente na semana passada durante as investigações que apuram a morte do menino Henry Borel, de apenas 4 ano

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:21
Dr. Jairinho, namorado de Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino Henry Borel, deixa a Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca(16ªDP), após prestar depoimento sobre a morte do menido de 4 anos.
Dr. Jairinho, namorado de Monique Medeiros da Costa e Silva, mÃ£e do menino Henry Borel Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Justiça do Rio negou pedido da bancada carioca do PSOL para afastar o vereador Dr. Jairinho de suas funções na Câmara Municipal. O vereador foi preso preventivamente na semana passada durante as investigações que apuram a morte do menino Henry Borel, de apenas 4 anos.
A decisão, da juíza Mirela Erbisti, da 3ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio, foi publicada nesta quarta-feira, 14. "Indene de dúvidas a repulsividade do crime praticado contra o menor Henry. Tendo chocado toda a sociedade, os noticiários veiculam diariamente detalhes da investigação, os quais inevitavelmente revoltam e entristecem qualquer ser humano com um mínimo de empatia pelo outro. No entanto, por maior que seja o clamor social por justiça, a liminar em questão esbarra em dois princípios inafastáveis, quais sejam o da presunção de inocência e o da separação dos poderes", diz trecho da decisão.
"Por mais que o sistema de freios e contrapesos permita o controle do Poder Legislativo pelo Judiciário, não autoriza a intervenção no caso em tela, em que um vereador eleito pela vontade do povo seja afastado da função por um membro do Poder Judiciário sem condenação criminal ou administrativa, ou ainda norma legal autorizativa", prossegue a juíza.
O vereador do Rio Dr. Jairinho e a professora Monique Medeiros foram presos nesta quinta-feira, 8, por ordem da Justiça no caso que investiga a morte de Henry Borel Medeiros, de 4 anos, filho de Monique. O garoto morreu com ferimentos no dia 8 de março e a polícia investiga o caso desde então.
Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, foi o 28º mais votado dentre os 51 vereadores eleitos no Rio no ano passado, com mais de 16 mil votos. Eleito pela primeira vez em 2004, é figura conhecida do Legislativo carioca e filho de um ex-deputado estadual, o policial Coronel Jairo (PSC), que ficou na Assembleia Legislativa de 2003 a 2018. Desde a prisão de Dr. Jairinho, a defesa do vereador sustenta que ele é inocente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Babá volta atrás e confirma à polícia agressões de Dr. Jairinho ao menino Henry

Ex-mulher diz que Dr. Jairinho foi a aniversário horas após a morte de Henry

Na prisão, vereador Jairinho passa mal e mãe de garoto Henry chora

"É sempre no seu quarto", escreveu babá a mãe sobre agressões de Jairinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca crime Polícia Civil Rio de Janeiro Rio de Janeiro (RJ) PSOL
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados