Ex-mulher diz que Dr. Jairinho foi a aniversário horas após a morte de Henry

Dr. Jairinho sai da Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca após prestar depoimento sobre a morte do menino Henry Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Preso acusado de matar o enteado de 4 anos , o vereador carioca Dr. Jairinho (Solidariedade) compareceu a uma festa de aniversário horas depois da morte do menino Henry Borel. Em depoimento à polícia, a ex-mulher do parlamentar, Ana Carolina Netto, disse ainda que ele passou a maior parte do tempo conversando em um quarto com o pai, o ex-deputado estadual Coronel Jairo.

A informação foi publicada neste domingo (11), pelo jornal O Dia. O advogado de Jairinho, André França Barreto — que teria sido indicado pelo pai no momento da festa —, afirma que desconhece a ida ao aniversário da irmã do vereador. Ele defendeu o ex-deputado no âmbito da operação Furna da Onça, em 2018, que levou Jairo à prisão.

No depoimento, a mãe dos filhos de Jairinho disse que ficou sabendo da morte de Henry, filho de Monique Medeiros, naquele mesmo dia, 8 de março, por meio do motorista dele. "Ele disse que o menino havia falecido mas não soube explicar o motivo, só dizendo que Jairinho estava no hospital", apontou.