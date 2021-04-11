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Crime no Rio

Ex-mulher diz que Dr. Jairinho foi a aniversário horas após a morte de Henry

Em depoimento à polícia, Ana Carolina Netto disse ainda que ele passou a maior parte do tempo conversando em um quarto com o pai, o ex-deputado estadual Coronel Jairo

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 17:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 abr 2021 às 17:34
Dr. Jairinho, namorado de Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino Henry Borel, deixa a Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca(16ªDP), após prestar depoimento sobre a morte do menido de 4 anos.
Dr. Jairinho sai da Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca após prestar depoimento sobre a morte do menino Henry Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Preso acusado de matar o enteado de 4 anos, o vereador carioca Dr. Jairinho (Solidariedade) compareceu a uma festa de aniversário horas depois da morte do menino Henry Borel. Em depoimento à polícia, a ex-mulher do parlamentar, Ana Carolina Netto, disse ainda que ele passou a maior parte do tempo conversando em um quarto com o pai, o ex-deputado estadual Coronel Jairo.
A informação foi publicada neste domingo (11), pelo jornal O Dia. O advogado de Jairinho, André França Barreto — que teria sido indicado pelo pai no momento da festa —, afirma que desconhece a ida ao aniversário da irmã do vereador. Ele defendeu o ex-deputado no âmbito da operação Furna da Onça, em 2018, que levou Jairo à prisão.
No depoimento, a mãe dos filhos de Jairinho disse que ficou sabendo da morte de Henry, filho de Monique Medeiros, naquele mesmo dia, 8 de março, por meio do motorista dele. "Ele disse que o menino havia falecido mas não soube explicar o motivo, só dizendo que Jairinho estava no hospital", apontou.
Na noite daquele dia 8, Ana levou os filhos à festa da irmã do político e sua ex-cunhada, Thalita, na zona oeste do Rio, onde sentiu um "clima pesado" na família do parlamentar. Henry foi morto na madrugada anterior.

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