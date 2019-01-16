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Pedido negado

Justiça de Goiás nega pedido para soltar João de Deus

Os advogados negam as acusações

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 22:51

Publicado em 

15 jan 2019 às 22:51
Justiça nega pedido de soltura de João de Deus Crédito: Divulgação/TV Brasil
Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) negou nesta terça-feira (15) pedido de liberdade feito pela defesa do médium João de Deus, que está preso desde 16 de dezembro, no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia (GO), sob a acusação de violação sexual mediante fraude e de estupro de vulnerável. Os supostos crimes teriam sido praticado contra centenas de mulheres. Os advogados negam as acusações.
> MP de Goiás apresenta segunda denúncia contra João de Deus
Durante o julgamento, os advogados de João de Deus defenderam que o médium poderia aguardar o desfecho das investigações em liberdade ou em prisão domiciliar. A defesa alegou que o médium é réu primário, mora em residência fixa há 42 anos, tem 76 anos e problemas de saúde, como doença coronária e vascular, além de ter sido operado de câncer no estômago.
Mais cedo, o Ministério Público de Goiás (MPGO) apresentou à Justiça Estadual a segunda denúncia contra João de Deus pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual.
> Ministério Público volta a ouvir João de Deus esta tarde
Para o MPGO, 13 casos ocorreram entre o início de 1990 e meados de 2018. As vítimas são de oito unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Uma das mulheres que afirmam ser vítimas diz ter sofrido abuso em dois diferentes momentos. O primeiro quando ainda era uma criança. O segundo, adolescente.

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