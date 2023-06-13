Justiça condena Cláudio Guerra por ocultação de cadáveres na ditadura

RIO DE JANEIRO - A Justiça Federal em Campos dos Goytacazes (RJ) condenou o ex-delegado do Dops (Departamento de Ordem Política e Social) do Espírito Santo Cláudio Antônio Guerra a sete anos de prisão em regime semiaberto, além de multa de R$ 10 mil, pelo crime de ocultação de cadáveres no período da ditadura.

A decisão é de quinta-feira (8), e Guerra poderá recorrer em liberdade.

Crimes associados a Guerra foram baseados em seus próprios relatos em livro e depoimento Crédito: Arquivo

Em 2014, o ex-delegado disse à CNV (Comissão Nacional da Verdade) ter recolhido os corpos de 12 militantes políticos. Os cadáveres foram retirados de centros de tortura, como a Casa da Morte, em Petrópolis (RJ), e do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna), e incinerados em fornos de uma usina de cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes, a 380 km do Rio de Janeiro.

A reportagem não conseguiu contato com Guerra. Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2019, ele afirmou que fez "algumas coisas que não foram boas".

"Vi quando me chamam de assassino. Destilam ódio e, enquanto for assim, o objetivo de termos uma nova sociedade em que se perdoa os erros que foram cometidos... Teve vítimas fatais dos dois lados", disse à época.

Os crimes associados a Guerra foram baseados em seus próprios relatos no livro autobiográfico "Memórias de Uma Guerra Suja" (2012) e em depoimentos à Comissão Nacional da Verdade, em 2014. Ele também foi tema de um documentário de 2017.

Responsável pela denúncia apresentada à Justiça Federal, o procurador da República Guilherme Garcia Virgílio, comemorou a sentença.

"O comportamento do réu se desviou da legalidade, afastando princípios que devem nortear o exercício da função pública por qualquer agente do Estado, sobretudo daquele no exercício de cargos em forças de segurança pública, a que se impõe o dever de proteção a direitos e garantias constitucionais da população."

A juíza aceitou os argumentos apresentados pela Procuradoria de que as leis de anistia vigentes seriam inaplicáveis ao caso de Guerra, porque a ocultação dos cadáveres são crimes sem solução, de natureza permanente e que, portanto, se estenderam além do período delimitado pela anistia – entre 1961 e 1979.

Os 12 militantes estão na lista de 136 pessoas consideradas desaparecidas pelo relatório final da CNV.

"Em realidade, Cláudio Guerra, como agente do próprio Estado, planejou, organizou, conduziu e executou as ações delitivas, inclusive cooptando terceiros para concretizar sua estratégia, o que denota, assim, que integrava ele níveis superiores no âmbito da organização, a atrair mais elevado grau de responsabilização", escreveu a magistrada na decisão.

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro afirmou que a condenação "é um avanço na busca pela verdade e pela responsabilização dos envolvidos nos crimes cometidos durante a ditadura militar no Brasil".

"O MPF reafirma seu compromisso em investigar e denunciar casos de violações de direitos humanos ocorridos durante esse período obscuro da história do país. A sociedade brasileira tem o direito de conhecer a verdade sobre o que aconteceu durante a ditadura militar e ver os responsáveis pelos crimes cometidos na época sendo punidos".

Cláudio Guerra já recebeu duas outras condenações da Justiça. Na primeira, o ex-delegado foi réu por cometer um atentado contra um bicheiro. Depois, foi condenado pela morte da esposa e da cunhada, em 1980. Elas foram encontradas mortas em um lixão com 19 e 11 tiros, respectivamente. Guerra nega a autoria dos dois crimes pelos quais fora preso anteriormente.