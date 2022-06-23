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Festa junina

Justiça baiana suspende expediente para comemorar o São João

O Tribunal Regional Federal (TRF) suspendeu os expedientes interno e externo e os prazos processuais; no período, será mantida a apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 20:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2022 às 20:47
Os festejos juninos mexeram com o funcionamento do Judiciário e do Ministério Público Federal (MPF) da Bahia.
O Tribunal Regional Federal (TRF) suspendeu os expedientes interno e externo e os prazos processuais. No período, será mantida a apreciação de ações, procedimentos e medidas de urgência. Já o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) funciona em regime especial de plantão.
Algumas unidades do Ministério Público no estado não terão expediente nesta quinta (23) e sexta-feira (24).
O atendimento de plantão para casos como prisão em flagrante, preventiva ou temporária e pedidos de medidas urgentes permanece.

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