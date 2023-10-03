Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Juiz manda Mario Frias indenizar Marcelo Adnet por ofensa em rede social
Após paródia

Juiz manda Mario Frias indenizar Marcelo Adnet por ofensa em rede social

Além da indenização no valor de R$30 mil, Frias terá de apagar as postagens com os xingamentos sob pena de multa diária de R$ 100 mil; cabe recurso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 out 2023 às 16:00

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 16:00

O humorista Marcelo Adnet conseguiu uma sentença favorável por injúria e difamação contra o deputado federal Mario Frias (PL-RJ). O juiz Marco Antônio Novaes de Abreu, da 5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu nesta segunda-feira (2) que o parlamentar terá que indenizar o artista em R$ 30 mil por ofendê-lo em uma rede social após uma paródia feita durante participação no programa É de Casa, da Globo, viralizar. Cabe recurso da decisão.
A reportagem teve acesso à decisão em primeira mão. Além da indenização, Frias terá de apagar as postagens com as ofensas contra Adnet sob pena de multa diária de R$ 100 mil.
Audiência de Marcelo Adnet e Mario Frias tem data marcada pela Justiça
Marcelo Adnet obteve na Justiça decisão favorável contra Mário Frias Crédito: Reprodução/Instagram/@marceloadnet0/@mariofriasoficial
O fato ocorreu em setembro de 2020. Na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro produziu uma peça publicitária chamada "Um Povo Heroico", dedicada ao 7 de setembro e protagonizada por Frias, que era secretário especial da Cultura naquele momento.
Adnet fez uma paródia do vídeo, o que levou Frias a ofendê-lo no Instagram. Entre outros xingamentos, Frias chamou Adnet de "criatura imunda" e "garoto frouxo". O humorista foi à Justiça e pediu R$ 80 mil por injúria e difamação, além de um direito de resposta.

Veja Também

Mario Frias é cúmplice do vírus da Covid-19, diz secretário de Doria

Twitter apaga post de Mario Frias por propagação de ódio contra negros

Em sua sentença, o juiz concordou com os argumentos de Adnet. "[A postagem] teve o único objetivo de desmerecer o autor como profissional e pessoa, não se limitando a tecer comentários, mesmo que negativos, sobre o vídeo por ele produzido, o que se comprova pela utilização de fatos de natureza meramente pessoal, que não possuem qualquer relação com o trabalho realizado pelo autor", escreveu o magistrado.
"Restou configurado o abuso no exercício do direito de liberdade de expressão, violando a honra e a imagem do autor, pelo que devem prosperar os pedidos iniciais, com a retirada da postagem ofensiva", prosseguiu.
O advogado Ricardo Brajterman, que atende Marcelo Adnet, se disse satisfeito com a decisão da corte sobre o caso. "A sentença é primorosa, a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal não pode servir para atacar, ameaçar e ofender ninguém, sob pena de violar outro princípio constitucional, que protege a dignidade da pessoa humana", disse.
Procurado pela reportagem, Mario Frias não se manifestou sobre a sentença até a última atualização deste texto.

Veja Também

Marcelo Adnet entra com queixa-crime contra Mário Frias após ofensas por paródia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Justiça Marcelo Adnet Mário Frias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados