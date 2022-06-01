Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Jovens dizem terem sido agredidos por PRFs em Umbaúba dois dias antes da morte de Genivaldo
Sergipe

Jovens dizem terem sido agredidos por PRFs em Umbaúba dois dias antes da morte de Genivaldo

Dupla estava de moto quando foi parada e relatou ter recebido chutes e tapas dos agentes, segundo o boletim de ocorrência do caso

Publicado em 01 de Junho de 2022 às 11:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2022 às 11:52
Dois jovens de Umbaúba (SE) afirmam em boletins de ocorrência que foram agredidos e ameaçados por uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) dois dias antes e na mesma cidade em que Genivaldo de Jesus Santos foi morto asfixiado numa viatura da corporação.
Genivaldo morreu após ser colocado no carro da PF junto com gás
Genivaldo morreu após ser colocado no carro da PF junto com gás. Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Nos documentos, um homem de 21 anos e um adolescente de 16 relatam que, mesmo algemados com as mãos para trás, receberam chutes, tapas e pisões no rosto. Segundo os jovens, a abordagem contou com quatro agentes. Após a agressão, eles dizem que foram colocados no camburão da viatura da PRF.
O episódio ocorreu no dia 23 por volta das 19h. Os boletins de ocorrência do caso, aos quais a Folha teve acesso, foram registrados no dia 27. Assim como Genivaldo, os dois estavam de moto quando foram abordados pelos policiais.
Genivaldo tinha 38 anos e era esquizofrênico. Ele foi morto na última quarta-feira (25) por policiais que soltaram uma bomba de gás dentro do porta-malas da viatura em que foi colocado. As cenas geraram forte comoção e críticas pela violência empregada na abordagem. A direção-geral da PRF criou uma comissão interventora para investigar o caso, tratado como uma "conduta isolada".
Nos relatos de agressão feitos à Polícia Civil, os jovens afirmam que ao perceberem a presença de policias rodoviários, decidiram fugir porque estavam sem capacete com a motocicleta "atrasada" - ou seja, com a documentação irregular.
De acordo com os dois boletins registrados, "ao perceber que não conseguiriam fugir", os jovens "pararam a motocicleta, mas, mesmo assim, foram atingidos pela viatura" e caíram no chão. O homem que pilotava a moto, de 21 anos, afirma no depoimento que foi algemado e que os agentes "o agrediram com chutes na cabeça, no abdômen e no tronco em si" quando ele já estava no chão.
Depois, os agentes mandaram que ele "ficasse sentado e começaram a lhe dar tapas no rosto". O homem, então, relata ter pedido para que os policiais não o matassem. "'Não me mate não, me leve preso'; que um dos policiais disse: 'Vou te levar pra mata pra você aprender!'", consta em trecho do boletim de ocorrência.
Ele diz que "sofreu lesões do lado esquerdo do rosto e nos lábios, em decorrência da pressão feita pelos pés do policial no seu rosto, pressionando a sua face contra o chão".
Depois da agressão, o motociclista relata que foi colocado no camburão da viatura da PRF e levado para o posto de Cristinápolis - a 16 km de Umbaúba. Segundo ele, apenas nesse momento os policiais pediram seus documentos e os da moto. De acordo com o BO, mesmo algemado, ele conseguiu ligar para o irmão, que seguiu a viatura e o encontrou no posto policial, onde foi liberado.
A Polícia Rodoviária Federal foi procurada pela Folha de S.Paulo, mas não respondeu até a publicação da reportagem.
Já o adolescente que estava na garupa afirma, na sua ocorrência, que os policiais o levaram para o camburão da viatura e só o soltaram quando ele contou que era menor de idade. O rapaz também afirma no depoimento que um policial pisou no seu rosto e que recebeu chutes, mesmo depois de ter sido algemado com as mãos para trás.
"Um dos policiais rodoviários (moreno claro e barbudo) o algemou com as mãos para trás e outro policial pisou no seu rosto, causando as lesões do lado direito do rosto e no queixo, em decorrência do atrito da face com o chão", afirma o boletim de ocorrência do adolescente.
"Além do rosto, sofreu lesões nas costas em decorrência de chutes e nas mãos por conta da algema", segue o documento. "As lesões foram causadas mesmo após o adolescente ter sido algemado com as mãos para trás".
"Após ter sido agredido, foi levado para o camburão da PRF e lá informou que era menor; que assim que os policiais tomaram conhecimento desse fato, o adolescente foi liberado; que um dos policiais lhe disse: 'Suma da minha vista'", afirma o BO.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o rapaz disse que ficou de cabeça baixa na maior parte do tempo. Ele afirma que estava com "a farda [uniforme] da escola" e que o amigo "usava a farda da empresa na qual trabalha".
Os dois envolvidos fizeram exame do corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) em Aracaju, mas aguardam a conclusão dos laudos.
Após a morte de Genivaldo, a PRF decidiu afastar os agentes envolvidos no caso das atividades de policiamento. O laudo do IML concluiu que ele sofreu insuficiência respiratória aguda provocada por asfixia mecânica.
A morte de Genivaldo e a operação policial que deixou mais de 20 mortos na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro, chamaram a atenção para a atuação da PRF. A corporação é próxima do presidente Jair Bolsonaro (PL). A categoria faz parte da base eleitoral do mandatário, que busca se reeleger neste ano e está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto.
Na segunda-feira (30), Bolsonaro, criticou o cobertura da imprensa no episódio Genivaldo. "Não podemos generalizar tudo que acontece no nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós [...] A Justiça vai decidir esse caso. Tenho certeza que será feita a Justiça todos nós queremos isso aí. Sem exageros e sem pressão por parte da mídia que sempre tem lado, o lado da bandidagem", disse.

Veja Também

Governo demite 2 diretores da PRF, mas nega relação com morte de Genivaldo

Sobrinho de Genivaldo diz que agentes da PRF 'estavam com intenção de matar'

PRF diz que não compactua com abordagem feita por policiais em Sergipe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Sergipe Polícia Rodoviária Federal Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados