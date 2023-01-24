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Por engano

Jovem morre ao ser atropelada após briga de grupos em SP

Elizabeth Pedroso da Silva, de 18 anos, morreu após ser atingida por carro; o motorista, Kaique da Silva, estava embriagado, não tinha habilitação e tentava atingir um amigo da vítima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jan 2023 às 15:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 15:00

Elizabeth Pedroso da Silva, 18, morreu ao ser atropelada após uma briga entre dois grupos de jovens em Mairiporã
Elizabeth Pedroso da Silva, de 18 anos, morreu ao ser atropelada após uma briga entre dois grupos de jovens em Mairiporã Crédito: Redes Sociais
Uma jovem de 18 anos morreu ao ser atropelada por um motorista que, segundo a polícia, tentava atingir uma outra pessoa com o carro após uma briga entre dois grupos. O caso ocorreu em Mairiporã, na Grande São Paulo, no último sábado (21).
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o motorista teria perdido o controle do veículo e atingido Elizabeth Nayara Pedroso da Silva, batendo o carro contra o muro de uma casa em seguida.
Kaique da Silva, de 23 anos, não tinha habilitação e foi preso em flagrante. "Além do crime de homicídio, ele foi autuado por embriaguez ao volante e falta de habilitação", diz a secretaria, em nota.
O suspeito ainda passará por audiência de custódia em Guarulhos. Nem a SSP nem a Delegacia de Mairiporã souberam informar se ele já apresentou advogado.
Segundo a Prefeitura de Mairiporã, a confusão começou por volta das 6h com uma discussão perto de uma padaria. Em seguida, um dos grupos desceu a pé a rua Laudemiro Ramos, no sentido do centro, quando se assustaram com o som de um carro que trafegava em alta velocidade na via.
Parte dos jovens se afastou para perto de um muro para escapar. Elizabeth, porém, tentou atravessar a rua e acabou sendo atingida pelo carro, que só parou ao atingir a parede de uma casa na rua Dom José Maurício da Rocha.
Segundo a SSP, Kaique tentava atropelar um dos amigos de Elizabeth, mas perdeu o controle do carro. "Ele errou o alvo, atingiu a vítima e bateu o carro contra um muro."
Elizabeth foi sepultada no domingo (22) no Cemitério da Paz, em Caieiras (SP).

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