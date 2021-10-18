Jovem é morta em condomínio de alto padrão em Salvador, na BA

A imagem mostra uma jovem de pele clara, cabelos pretos e olhos verdes Kezia Stefany, 21, foi morta na madrugada de domingo (17) Crédito: Reprodução

Uma mulher de 21 anos foi morta na madrugada deste domingo (17) em um condomínio de alto padrão no Rio Vermelho, em Salvador (BA) . O suspeito é o namorado da vítima, um advogado criminalista que a levou ferida ao Hospital Geral do Estado e teria tentado fugir em seguida.

Kezia Stefany da Silva Ribeiro foi baleada dentro de um apartamento do condomínio. Vizinhos ouviram disparos de arma de fogo e ligaram para a Polícia Militar

Segundo a polícia, o suspeito colocou Kezia em um carro e a levou até o hospital. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O advogado foi localizado na casa de um familiar, em Pituba, também em Salvador, e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai investigar o crime.

Além dos disparos, vizinhos ouviram gritos e, na manhã de domingo, perceberam marcas de sangue em um dos corredores do Terrazzo Rio Vermelho, onde fica o apartamento do advogado.

Na última foto postada nas redes sociais, há três dias, Kezia aparece sorridente na beira da piscina do condomínio, que tem acesso à praia do Buracão, academia, spa, salão de jogos, espaço gourmet e quiosque.

Em janeiro de 2020, a jovem protagonizou o videoclipe "Na Cocheira", do cantor e compositor Dong Boy. O clipe teve 1,7 milhão de visualizações.