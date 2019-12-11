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Política

Joice Hasselmann é a nova líder do PSL na Câmara dos Deputados

A parlamentar assume o cargo de Eduardo Bolsonaro após o deputado ser suspenso por 12 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 16:03

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 16:03

Joice Hasselmann, líder do PSL na Câmara dos Deputados Crédito: Valter Campanato | Agência Brasil
A deputada Joice Hasselmann (SP) foi escolhida como a nova líder do PSL na Câmara dos Deputados. Ela assume o cargo após a suspensão de Eduardo Bolsonaro (SP).
A decisão de suspender Eduardo Bolsonaro e de mais 13 deputados do partido foi recebida na terça-feira (10) pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Na decisão, o partido aplicou diferentes penas de suspensão que variam de três a 12 meses.
A bancada do partido decidiu colocar Joice como líder durante reunião realizada na tarde da terça-feira (10) e confirmada pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara nesta quarta-feira (11) pela manhã. A secretaria recebeu uma lista com 22 assinaturas oficializando o nome da deputada.

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A decisão do PSL suspendeu Eduardo Bolsonaro por 12 meses. Também sofreram a mesma sanção os deputados Bibo Nunes (RS), Alê Silva (MG) e Daniel Silveira (RJ). O deputado Ubiratan Sanderson (RS) foi suspenso por 10 meses. Os deputados Major Victor Hugo (GO) e Carlos Jordy (RJ), por sete meses; Filipe Barros (PR); Márcio Labre (RJ), Bia Kicis (DF) e Carla Zambelli (SP), por seis meses. Os deputados General Girão (RN), Junio Amaral (MG) e Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP) por três meses.
Com a suspensão, os deputados ficam afastados do exercício de funções de liderança ou vice-liderança, bem como ficam impedidos de orientar a bancada em nome do partido. Também não poderão participar da escolha de líder da bancada.
A medida, contudo, não atinge os deputados que tiverem cargos de presidência ou vice-presidência de comissões permanentes ou temporárias, assim como eventuais vagas no Conselho de Ética.
Com informações de Agência Brasil

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