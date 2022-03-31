João Doria desiste de se candidatar a presidente da República, diz jornal

O governador de São Paulo, João Doria, surpreendeu aliados e auxiliares na manhã desta quinta-feira, 31. Segundo o jornal Estado de São Paulo, ele comunicou que desistiu de concorrer à Presidência pelo PSDB e não vai mais deixar o cargo de governador nesta quinta-feira (31), como estava previsto.
Ainda segundo o Estado de São Paulo, o governador cancelou agendas externas, mas manteve um evento previsto com prefeitos no Palácio dos Bandeirantes às 16 horas, quando deverá fazer o anúncio oficial. Também de acordo com o jornal, na ocasião, Doria também deve sacramentar sua saída do PSDB.
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