Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Política

João Doria anuncia desfiliação do PSDB

O ex-governador de São Paulo João Doria comunicou nesta quarta-feira (19) que se desfiliou do PSDB após 22 anos no partido

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 10:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2022 às 10:38

DANIELA ARCANJO

O ex-governador de São Paulo João Doria comunicou nesta quarta-feira (19) que se desfiliou do PSDB após 22 anos no partido. 
"Encerro minha trajetória partidária de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições", afirmou o empresário.
João Doria
João Doria Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

Leia a declaração na íntegra:

"Após 22 anos da filiação ao PSDB e seis anos de uma dedicada e intensa trajetória como prefeito de São Paulo e governador do Estado, comunico que formalizei junto ao diretório estadual do PSDB o meu desligamento do partido. Inspirado pelas ideias e virtudes de nomes como Franco Montoro, José Serra, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, busquei cumprir uma missão política e partidária pautada na excelência da gestão pública, num Estado menor e em favor de uma sociedade mais justa e menos desigual. 

A omissão, a letargia e o imobilismo jamais fizeram parte da minha vida. Não cruzei os braços ao encarar problemas que afligem São Paulo e o Brasil. A exemplo de minha conduta como empresário, preferi encarar os desafios da vida pública com determinação, foco e resiliência. 

Enquanto alguns atores da política se omitiam durante a mais grave pandemia dos últimos cem anos, lutei desde o início para que nosso povo tivesse acesso a uma vacina contra a Covid-19. Atuei, acima de tudo, pela defesa da vida e da saúde dos brasileiros. Jamais cedi ao negacionismo ou a falsidades que contrariam a ciência. Tenho muito orgulho do sucesso liderado por São Paulo que ajudou a salvar 124 milhões de vidas no Brasil, que tomaram a vacina do Butantã.

Comandei gestões transformadoras e ousadas que deixaram conquistas, que agora, pertencem ao povo de São Paulo. Entregamos o Novo Museu do Ipiranga, despoluímos o Rio Pinheiros, multiplicamos por dez as vagas em escolas de tempo integral, promovemos o crescimento econômico de São Paulo cinco vezes mais do que o Brasil, geramos mais de 2 milhões de novos empregos, modernizamos mais de 11 mil quilômetros de rodovias e ampliamos, substancialmente, o acesso a programas como Poupatempo e Bom Prato. Unimos, de forma inédita, o poder público e iniciativa privada em um Comitê Solidário que arrecadou mais de R$ 2 bilhões para combater a fome e a carestia. E criamos o Bolsa do Povo, o maior programa de assistência social e transferência de renda da história de São Paulo. Meu agradecimento ao Rodrigo Garcia e à brilhante equipe que tivemos no governo de S. Paulo.

Reconhecido até por nossos adversários, o ótimo trabalho do PSDB na Prefeitura de São Paulo e no Governo do Estado permitiu a reeleição, em 2020, de meu querido e saudoso amigo Bruno Covas, para um novo mandato à frente da mais importante metrópole da América do Sul. Infelizmente, Bruno nos deixou cedo demais.

Não cedi a pressões e me mantive firme na defesa dos valores sociais e democráticos que aprendi com meu pai, um político cassado e exilado pela ditadura militar em 1964. Venci todas as eleições das quais participei. Por três vezes fui eleito em prévias partidárias pelo voto soberano da maioria dos filiados do PSDB. Fui eleito no primeiro turno para Prefeito da capital paulista, em 2016. E em 2018 venci a eleição para o governo de São Paulo. Sou e sempre serei um homem que se pauta pelo equilíbrio, diálogo, consenso e gratidão.

Encerro minha trajetória partidária de cabeça erguida. Orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil, graças à generosidade e à confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em três prévias e duas eleições. Com minha missão cumprida, deixo meu agradecimento e o firme desejo de que o PSDB tenha um olhar atento ao seu grandioso passado em busca de inspiração para o futuro. E sempre em defesa da democracia, da liberdade do progresso social."

A saída ocorre após uma tentativa frustrada de concorrer à Presidência pelo partido neste ano. Em 2021, Doria venceu Eduardo Leite, hoje candidato ao Governo do Rio Grande do Sul, em prévias tumultuadas.
A candidatura não emplacou: em março, o ex-tucano tinha 2% das intenções de voto em pesquisa do Datafolha. Pressões da cúpula da legenda provocaram seu anúncio de desistência, em maio, da corrida pelo Palácio do Planalto. Assim, pela primeira vez em sua história, o PSDB não foi cabeça de chapa num pleito presidencial —lançou a senadora Mara Gabrilli como candidata a vice de Simone Tebet (MDB).
Doria conseguiu o seu primeiro mandato nas eleições municipais de 2016, quando venceu Fernando Haddad (PT), na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Na época, o tucano era a aposta de Geraldo Alckmin, hoje cabo eleitoral de Haddad para o governo do estado e candidato à Vice-Presidência na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O empresário começou a corrida como um desconhecido de grande parte da população e venceu no 1º turno após lançar-se como um gestor e surfar no antipetismo e no sentimento de rejeição da política tradicional. Em agosto daquele ano, o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) havia sido cassado.
Em 2018, Doria conseguiu uma nova vitória, ao derrotar Márcio França e se eleger em 2º turno para o governo de São Paulo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Leia o discurso do João Dória ao desistir de pré-candidatura à Presidência

João Doria desiste de se candidatar a presidente da República, diz jornal

"A polarização favorece os extremistas", afirma João Doria

TJ condena João Doria por uso de slogan "Acelera SP" enquanto prefeito

João Doria: Eu me arrependo de ter votado no Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PSDB Política João Doria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados