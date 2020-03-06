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Partido tem 4 anos

João Amoêdo deixa presidência do Novo; Eduardo Ribeiro assume o cargo

A legenda conseguiu eleger oito deputados federais nas eleições de 2018, além do governador de Minas Gerais, Romeu Zema

Publicado em 05 de Março de 2020 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 21:11
João Amoêdo estava à frente da legenda Crédito: Guilherme Ferrari
O empresário João Amoêdo deixou nesta quinta-feira, 5, a presidência do partido Novo e será substituído por Eduardo Ribeiro, ex-presidente do Diretório Estadual de Santa Catarina. João Amoêdo permanecerá na Fundação Brasil Novo, como membro do Conselho Curador e como filiado.
"Com 4 anos e meio do nosso registro no TSE, somos ainda uma instituição jovem, mas que já apresenta resultados relevantes e serve como exemplo de boas práticas na política", escreveu Amoêdo em carta divulgada no site do partido.
A legenda conseguiu eleger oito deputados federais nas eleições de 2018, além do governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

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