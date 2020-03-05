Senadores vão ao TCU pedir auditoria em Bolsa Família no Nordeste

Data: 14/03/2019 - Cartão do Bolsa Família - Editoria: Cidades - Foto: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL / DIVULGAÇÃO - GZ Crédito: Ministério do Desenvolvimento Social/Divulgação

A bancada do PT no Senado pediu ao Tribunal de Contas da União (TCU) uma auditoria na concessão do Bolsa Família no Nordeste. Conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, revelou nesta quarta-feira (4) a região só recebeu 3% dos benefícios concedidos no mês de janeiro de 2020. Por outro lado, Sudeste e Sul foram priorizadas nas concessões e reuniram 75% dos benefícios liberados no primeiro mês deste ano.

Na semana passada, os senadores aprovaram um convite ao ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para explicar a fila de espera do Bolsa Família na Comissão de Desenvolvimento Regional da Casa. Conforme o jornal O Estado de S.Paulo publicou no último dia 18, a fila já chega a 3,5 milhões de pessoas, o que representa 1,5 milhão de famílias de baixa renda.