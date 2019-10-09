Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Janot pede licença à OAB e fica impedido de advogar
Após plano de assassinato

Janot pede licença à OAB e fica impedido de advogar

Ex-procurador-geral de Justiça disse querer evitar constrangimentos à entidade, que vai julgar duas representações contra ele.

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 16:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2019 às 16:44
O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
FOLHAPRESS - O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu licença da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Distrito Federal (OAB-DF). Com isso, ele fica impedido de advogar.
A entidade estudava suspender a carteira dele por pelo menos seis meses, depois que Janot revelou ter planejado assassinar o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Duas representações contra ele já tramitavam no conselho da ordem.
Em uma delas, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) dizia que o ex-procurador-geral provoca "asco" e deveria ser impedido de exercer a advocacia. Num adendo, o parlamentar pediu que ele passasse por exame psiquiátrico e toxicológico.
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (PMDB-DF), também apresentou requerimento defendendo que Janot fosse suspenso.
No documento enviado à OAB, Janot afirma que foi informado das duas representações e que preferia ficar afastado até que elas fossem julgadas. Disse que, com isso, buscava evitar constrangimentos para a entidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gilmar mendes STF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados